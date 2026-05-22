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Túnel
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Aceleran construcción del túnel de la Luperón con 27 de Febrero

Los trabajos estarían listos en el segundo trimestre de este 2026

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Aceleran construcción del túnel de la Luperón con 27 de Febrero
Los trabajos en el túnel de la avenida Luperón están avanzados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Las empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas avanzan a toda capacidad en la construcción del túnel de la avenida Gregorio Luperón con 27 de Febrero, una obra concebida para descongestionar el tránsito en uno de los puntos más críticos del oeste del Gran Santo Domingo.

En la zona se observa un intenso movimiento de maquinarias pesadas y obreros que trabajan simultáneamente en distintos frentes del proyecto, considerado complementario al paso a desnivel que se construye en la intersección de la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar.

Los trabajos del túnel, de aproximadamente 1.02 kilómetros de extensión, presentan importantes avances. Parte del carril norte-sur ya fue asfaltado, mientras que la trinchera está casi concluida. En el sentido sur-norte también hay segmentos asfaltados y la estructura principal del túnel se encuentra prácticamente lista.

  • La construcción también impacta temporalmente parte de la Plaza de la Bandera, donde se realizan trabajos, sin embargo, las autoridades aseguraron que el emblemático monumento recuperará su diseño original una vez concluyan los trabajos.

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Los equipos trabajan de manera permanente.
Los equipos trabajan de manera permanente. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Un tramo ya esta asfaltado.
Un tramo ya esta asfaltado. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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La parte sur del túnel es la que tiene más atraso. 
La parte sur del túnel es la que tiene más atraso. (DIARIO LOBRE/DANIA ACEVEDO)
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La obra está dotada de vigas de seguridad.
La obra está dotada de vigas de seguridad. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
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La obra será una solución al caos vehicular en la zona, según las autoridades.  
La obra será una solución al caos vehicular en la zona, según las autoridades. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Esta parte ya está tapada.
Esta parte ya está tapada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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El tránsito será norte sur y sur norte.
El tránsito será norte sur y sur norte. (DIARIO LIOBRE/DANIA ACEVEDO)
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Obreros trabajan con celeridad para terminar la obra en el plazo establecido 
Obreros trabajan con celeridad para terminar la obra en el plazo establecido (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
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Parte del túnel.
Parte del túnel. (DIARIO LIOBRE/DANIA ACEVEDO)

    Inicialmente, el túnel había sido diseñado con orientación este-oeste, pero el proyecto fue modificado debido a la presencia de una tubería del acueducto Valdesia-Santo Domingo que atraviesa el área.

    Un trabajo coordinado

    Esto obligó a coordinar trabajos entre la empresa contratista y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para reubicar importantes líneas de agua potable.

    La obra tiene un costo inicial estimado de 4,800 millones de pesos, recursos provenientes del acuerdo entre el Estado dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

    Las autoridades esperan que la puesta en operación del túnel sea una realidad en el segundo trimestre de 2026. Esta intervención es parte de la solución vial que impacta en el Distrito Nacional como la República de Colombia y el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 