Convocan a concurso fotográfico que busca retratar la vida cotidiana de la Ciudad Colonial

Representantes de las entidades convocantes del concurso. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Asociación de Propietarios y Residentes de Ciudad Colonial (Aprecc), junto al Clúster Turístico de Santo Domingo, convocó al concurso de fotografía ciudadana "Historia Habitada: Crónicas de la vida en la Ciudad Colonial", una iniciativa cultural que busca destacar la dimensión humana del centro histórico de Santo Domingo y promover el turismo sostenible.

El proyecto cuenta con la colaboración del Centro de la Imagen y el Centro Cultural de España en Santo Domingo, además del respaldo de diversas empresas e instituciones vinculadas al desarrollo cultural y turístico de la Ciudad Colonial.

Durante el acto de lanzamiento, la presidenta de Aprecc, Raquel Casares, destacó que el concurso tiene como propósito documentar la vida cotidiana de la Ciudad Colonial a través de imágenes que reflejen la comunidad, los oficios, el comercio local, las tradiciones, la gastronomía y la relación entre patrimonio y sostenibilidad ambiental.

"La Ciudad Colonial es un espacio lleno de vida y de historias humanas que merecen ser contadas y preservadas", expresó Casares, al tiempo que agradeció el respaldo de las instituciones aliadas y patrocinadores.

La convocatoria estará abierta desde el 21 de mayo hasta el 21 de julio de 2026 y podrán participar fotógrafos aficionados y profesionales mayores de 18 años, con un máximo de tres imágenes por participante.

Los premios

Entre los premios figura un smartphone Samsung Galaxy de última generación patrocinado por Altice Dominicana, además de estadías y experiencias en establecimientos de la Ciudad Colonial como el Kimpton Las Mercedes y el Hotel Gran Europa.

El presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, Juan Manuel Martín, resaltó que el turismo moderno demanda autenticidad, experiencias reales y conexión con la identidad cultural de los destinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/historia-habitad202605210004-27655ca6.jpg Juan Manuel Martín, presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/historia-habitad202605210008-2dab6fd3.jpg Raquel Casares, presidenta de Aprecc. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Anunció la realización de un taller de fotografía ambiental y sostenibilidad urbana dirigido a estudiantes universitarios, quienes recorrerán distintos espacios de la Ciudad Colonial para desarrollar proyectos fotográficos enfocados en patrimonio, comunidad y medio ambiente.

Los organizadores informaron que las bases del concurso y el formulario de inscripción estarán disponibles en las plataformas digitales de las entidades colaboradoras.