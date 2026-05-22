La transformación del kilómetro 9 de la autopista Duarte entra en su fase final y ya comienza a reflejar mejoras significativas en el tránsito vehicular y la movilidad peatonal, luego de casi cuatro años de trabajos y retrasos en una de las obras viales más importantes ejecutadas en el Gran Santo Domingo.

Durante un recorrido por la zona se pudo observar que gran parte de la infraestructura principal está prácticamente concluida, incluyendo los nuevos carriles y los puentes paralelos construidos para ampliar la capacidad de circulación en el acceso a la capital desde la región norte.

El flujo vehicular en el área se percibe mucho más ágil, incluso en horas de gran congestión, reduciendo el histórico cuello de botella que por décadas afectó a miles de conductores.

Uno de los avances más notorios es el puente peatonal, cuya estructura está terminada y solo falta la instalación del ascensor. La obra busca ofrecer mayor seguridad a los peatones que diariamente cruzan la autopista en las inmediaciones de la estación María Montez del Metro de Santo Domingo.

También avanzan con rapidez los trabajos en el parque que se construye donde antes operaban vendedores informales. El espacio incluirá bancos, áreas verdes y paisajismo, aportando una nueva imagen urbana al entorno.

En la marginal sur se observan los toques finales, aunque todavía falta parte de la señalización vial y algunos detalles complementarios. En la vía marginal continúa funcionando una parada de carros de conchos.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200004-109739c9.jpg El puente peatonal del kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200007-861eb2db.jpg Las obras presentan avance. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200010-b74746ce.jpg Se mantienen las rutas de carros y guaguas en la zona. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200014-451a9a46.jpg La gente camna con seguridad por el puente. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

La zona con mayor retraso corresponde al trébol este, donde se encuentran las oficinas de la empresa constructora. Allí fue levantado un monumento compuesto por tres estructuras.

Pese a que inicialmente se informó que la terminal de autobuses del Cibao sería trasladada para permitir la ampliación total del área, actualmente se observa una nueva construcción junto a parada existente, lo que indica que permanecería en el lugar.-

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200047-8ae13780.jpg Uno de los monumentos en el trébol sur-este. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200002-8b6b7f9a.jpg La parte anaranjada es la terminal de autobuses, por lo que se cree que no será trasladada como se informó. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200018-e5581c5c.jpg El transito es más fluido por el lugar. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-trrabajos-en-el-km9-autopista-duarte-joliver-brito202605200035-b9884164.jpg Parte del peatonal que conectará con el metro y el telefrico. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Inicio del proyecto

El proyecto fue iniciado en 2022 y contempla la ampliación de la autopista a 14 carriles, además de la construcción de dos puentes paralelos a los ya existentes. Aunque la obra tuvo retrasos con relación al cronograma original, los avances actuales evidencian que la intervención se encuentra en su etapa final.