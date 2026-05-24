Fuertes lluvias causan inundaciones en calles y avenidas del Gran Santo Domingo

Inundación en la avenida José Ortega y Gasset, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Fuertes aguaceros acompañado de fuertes ráfagas de viento, truenos y tormentas eléctricas afectan este domingo al Gran Santo Domingo, donde se han registrado inundaciones urbanas y extensos charcos en calles y avenidas principales.

Conductores y ciudadanos reportan tramos de las avenidas John F. Kennedy y 27 de Febrero prácticamente cubiertos por el agua, lo que ha dificultado la circulación vehicular, así como en el municipio Santo Domingo Este.

La situación también afecta a sectores de Hato Nuevo y Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, donde las fuertes precipitaciones han provocado acumulaciones significativas de agua en calles y zonas residenciales.

Las lluvias son generadas por una vaguada sobre el país.

Impacto de las lluvias en Santo Domingo

En Santo Domingo Este, la directora del Instituto Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó sobre un fuerte aguacero acompañado de tormentas eléctricas.

Residentes de la autopista de San Isidro y avenida San Vicente de Paúl señalaron que la lluvia comenzó hace menos de una hora, pero con tal intensidad que rápidamente se formaron grandes charcos y corrientes de agua sobre las vías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-21005-pm-3f0558dc.jpeg Poca visibilidad en la avenida 27 de Febrero en dirección a Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/YARI TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-21649-pm-5e75cef1.jpeg Ciudadanos presentan dificultad al usar aceras debido a las inundaciones provocadas por la lluvia. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran calles cubiertas por el agua y conductores desplazándose con dificultad debido al volumen de las precipitaciones.

Advertencias de las autoridades

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que el radar Doppler meteorológico muestra fuertes lluvias en desarrollo acompañadas de tormentas eléctricas sobre el Gran Santo Domingo y otras provincias del litoral caribeño.

Las autoridades exhortan a la población a extremar las precauciones, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los boletines meteorológicos, debido a que las lluvias continúan generando acumulaciones importantes de agua en distintos puntos de la capital.

El DN y seis provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras que las provincias en este nivel aumentaron a seis con la incorporación de La Vega y Monseñor Nouel. Además están Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal y Monte Plata.

Otras cinco provincias permanecen en alerta verde, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que continúa generando inestabilidad sobre el país.

Tanto el Indomet como el COE habían alertado sobre fuertes aguaceros esta tarde en gran parte del país debido a la vaguada.

Nicole Izquierdo La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.