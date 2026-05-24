Comunitarios exigen intervención urgente ante inundaciones en La Toronja, SDE

La calle que da acceso al Caipi La Toronja, en Santo Domingo Este, permanece inundada debido a las lluvias. ( YARI TAPIA )

La problemática de las inundaciones mantiene preocupados a residentes del sector La Toronja en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, donde cada vez que llueve las calles se vuelven intransitables, afectando incluso el acceso al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi).

Comunitarios denunciaron que frente al centro educativo se acumula una gran cantidad de agua, debido a los filtrantes tapados y a los vehículos estacionados sobre las aceras, situación que dificulta el paso de niños y padres en horas de la mañana.

No realizan trabajos prometidos

María Pacheco explicó que el problema lleva meses sin solución, pese a las denuncias realizadas por los residentes y las juntas de vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-45551-pm-80084bc5.jpeg Inundaciones por lluvias este domingo 24 de mayo en La Toronja, SDE. (YARI TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-45552-pm-5bbec442.jpeg Inundaciones por lluvias este domingo 24 de mayo en La Toronja, SDE. (YARI TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-45551-pm-2-1aec9d4b.jpeg Inundaciones por lluvias este domingo 24 de mayo en La Toronja, SDE. (YARI TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/24/whatsapp-image-2026-05-24-at-45551-pm-1-f64c9898.jpeg Inundaciones por lluvias este domingo 24 de mayo en La Toronja, SDE. (YARI TAPIA) ‹ >

"Hay una escuela de niños y no pueden entrar por la mañana con todos esos vehículos parados aquí. La calle está llena de niños y la acera llena de carros. Todos los filtrantes están tapados", expresó indignada a Diario Libre.

La comunitaria aseguró que las autoridades habían prometido intervenir la calle, pero hasta el momento no se han iniciado los trabajos.

Reclamos y promesas incumplidas de las autoridades locales

"Han venido juntas de vecinos. Dijeron que iban a arreglar la calle, pero todavía no han hecho nada, y eso hace más de seis meses", manifestó.

Además, indicó que las inundaciones afectan directamente las viviendas cercanas.

"Esta es mi casa y el agua se entra desde arriba. Yo tuve que levantar dos líneas de block y, como quiera, el agua llega hasta la sala", relató.

Los comunitarios reclamaron la intervención urgente de las autoridades competentes.

"Que vengan en auxilio de uno, porque si no, nos vamos a ahogar y nos vamos a morir todos aquí", expresó.