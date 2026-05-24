Se registran filtraciones en estación Rosa Duarte del Metro tras intensas lluvias en Santo Domingo

Filtraciones en la estación del Metro, Rosa Duarte. ( DIARIO LIBRE/ÁNGEL GARCÍA )

Las fuertes lluvias que afectan este domingo al Gran Santo Domingo también provocaron filtraciones de agua en la estación Rosa Duarte de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo, ubicada en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

Según se pudo constatar, el agua se filtraba desde las paredes y el techo de los andenes, llegando incluso a penetrar el área de la vía férrea del sistema de transporte masivo.

Las imágenes captadas en el lugar muestran chorros de agua descendiendo por distintas zonas de la estación, mientras decenas de usuarios continuaban utilizando las instalaciones en medio de las precipitaciones registradas durante la tarde.

Un miembro del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) informó a Diario Libre que la situación fue reportada a la boletería para que se tomaran las medidas correspondientes. El agente también indicó que dentro de la estación no está permitido realizar grabaciones.

Ubicación y condiciones de la estación

La estación Rosa Duarte está localizada en la intersección de las avenidas San Vicente de Paúl y Fernández de Navarrete, una de las zonas que reportó importantes acumulaciones de agua durante el aguacero de este domingo.

Hasta el momento, la Empresa Metropolitana de Transporte (Opret) antigua Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) no ha informado si las filtraciones han afectado las operaciones del servicio ni las causas que originaron la entrada de agua a las instalaciones.

Las lluvias registradas durante la jornada provocaron inundaciones urbanas en varios puntos del Gran Santo Domingo, incluyendo avenidas principales, túneles y pasos a desnivel.