La OMSA abre licitación pública para la adquisición de autobuses urbanos

Fila de autobuses del relanzado corredor de la avenida 27 de Febrero. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) anunció la apertura de una licitación pública nacional para la adquisición de autobuses tipo urbano.

De acuerdo con el aviso oficial emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad en varios medios de circulación nacional, la compra de las nuevas unidades a través del procedimiento OMSA S.A.- CCC-LPN-2026-0005, tiene como objetivo fortalecer el servicio de transporte público operado por la institución.

La OMSA informó que las empresas interesadas en participar deberán descargar el pliego de condiciones específicas a través del portal institucional o mediante la plataforma de Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Según el documento, los participantes podrán acceder a los requisitos a partir del lunes 25 de mayo de 2026 y deberán confirmar su interés en formar parte del proceso mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas .

Detalles del proceso

La recepción de las credenciales, propuestas técnicas y económicas está pautada para el jueves 9 de julio de 2026, a las 10:00 a.m., en la sede principal de la OMSA, ubicada en la prolongación 27 de Febrero, sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, la apertura de las ofertas técnicas se realizará ese mismo día a las 10:30 a.m., en presencia de un notario público, conforme establece el procedimiento.

La institución recordó que todas las empresas interesadas deberán estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado y cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en la legislación vigente.

Este proceso forma parte de los esfuerzos de modernización y fortalecimiento del transporte urbano, en momentos en que las autoridades buscan ampliar y mejorar la capacidad operativa de la flotilla pública.