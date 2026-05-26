Obras en la avenida República de Colombia transforman barrio Cuba y zona de la cañada

Los trabajos de ampliación y construcción de infraestructuras en la avenida República de Colombia avanzan aceleradamente, especialmente en el tramo comprendido entre la avenida Jacobo Majluta y el barrio Cuba, donde ya la mayoría de las viviendas han sido desalojadas para dar paso al proyecto vial.
En la zona del barrio Cuba y Paseo del Arroyo se trabaja en la reubicación del tendido eléctrico, el retiro de viviendas y la construcción del puente sobre la cañada de Los Ríos, estructura que conectará con un túnel para crear una vía continua sin interrupciones semafóricas.
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A orillas de la cañada permanecen siete pequeñas viviendas pendientes de reubicación, mientras brigadas y equipos pesados laboran de manera simultánea en distintos frentes de trabajo.
Un proyecto amplio
El proyecto contempla la ampliación de la avenida República de Colombia desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hasta la avenida de Los Próceres, incluyendo pasos a desnivel, túneles y puentes para agilizar el tránsito entre las avenidas República de Colombia, Jacobo Majluta y Monumental.
El presidente Luis Abinader supervisó recientemente los avances de la obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión cercana a los 12,000 millones de pesos provenientes del contrato de Aerodom, incluyendo pagos por expropiaciones.