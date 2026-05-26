Obras en la avenida República de Colombia transforman barrio Cuba y zona de la cañada

Vista de los trabajos en la avenida República de Colombia desde el barrio Cuba. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA. )

Los trabajos de ampliación y construcción de infraestructuras en la avenida República de Colombia avanzan aceleradamente, especialmente en el tramo comprendido entre la avenida Jacobo Majluta y el barrio Cuba, donde ya la mayoría de las viviendas han sido desalojadas para dar paso al proyecto vial.

En la zona del barrio Cuba y Paseo del Arroyo se trabaja en la reubicación del tendido eléctrico, el retiro de viviendas y la construcción del puente sobre la cañada de Los Ríos, estructura que conectará con un túnel para crear una vía continua sin interrupciones semafóricas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia18-11a7a667.jpg La alcantarilla de la cañada fue afectadas por las lluvias del domingo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia24-40818263.jpg Este es el punto donde se concentran los trabajos. (DIARIO LIOBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia16-f318633d.jpg Parte de la viga de descenso del puente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia22-c4f93594.jpg Los barrios Paseo del Río y Cuba fueron los más afectados por la obra. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia17-c76fa73d.jpg Parte del puente que conectará con el túnel. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) ‹ ›

A orillas de la cañada permanecen siete pequeñas viviendas pendientes de reubicación, mientras brigadas y equipos pesados laboran de manera simultánea en distintos frentes de trabajo.

Un proyecto amplio

El proyecto contempla la ampliación de la avenida República de Colombia desde el kilómetro 13 de la Autopista Duarte hasta la avenida de Los Próceres, incluyendo pasos a desnivel, túneles y puentes para agilizar el tránsito entre las avenidas República de Colombia, Jacobo Majluta y Monumental.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia12-aba69047.jpg Por este lugar se construirá el túnel. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia3-1236b6a9.jpg Los espacios siguen siendo liberados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia8-43bba2af.jpg Algunas edificaciones son reforzadas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/25052026-ampliacion-av-rep-de-colombia-luduis-tapia20-351a38e7.jpg Parte de las columnas del puente sobre la cañada de Los Ríos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

El presidente Luis Abinader supervisó recientemente los avances de la obra, ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión cercana a los 12,000 millones de pesos provenientes del contrato de Aerodom, incluyendo pagos por expropiaciones.