El parque de El Condado cae en abandono y vecinos reclaman rescate urgente

La lama es una muestra de que por ese lugar hace mucho no se camina. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El parque del residencial El Condado, que durante años fue uno de los principales espacios recreativos y comunitarios del sector, hoy se encuentra prácticamente abandonado y en condiciones que impiden su uso por parte de los residentes.

Así lo denunció Eual Veras, presidente de la Junta de Vecinos de El Condado, quien explicó que el parque fue construido durante la gestión municipal de Rafael Suberví Bonilla, en 1996, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la comunidad.

Recordó que el espacio contaba con garita, bancos, áreas recreativas y baños para damas y caballeros, estos últimos construidos posteriormente con el esfuerzo de los propios residentes. El sector colinda con la urbanización Don Honorio.

"Era un parque muy funcional, aquí se hacían actividades religiosas, encuentros comunitarios y recreación familiar, pero en este momento prácticamente no se está utilizando por las condiciones en que se encuentra", expresó.

Explicó que las raíces de los árboles rompieron parte de las estructuras de bloques de cemento que rodeaban las áreas verdes y que actualmente existe una cañada en malas condiciones que representa peligro para quienes transiten por el lugar.

Veras señaló que las juntas de vecinos anteriores y la actual han solicitado en varias ocasiones la intervención del parque a la Alcaldía, pero hasta el momento no han obtenido resultados concretos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia7-ea799e9c.jpg La gente no usa el parque desde hace años. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia8-398b1825.jpg Las estructuras se deterioran. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia11-b1cc7594.jpg Rara vez se le da mantenimiento. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia10-f7637529.jpg Los niños no tiene n espacios para divertirse en el sector. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia13-be2bf99f.jpg Vecinos demandan la intervencion del parque. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Indicó que hace aproximadamente cuatro meses una comisión técnica acudió al lugar a realizar mediciones, lo que generó expectativas entre los residentes, aunque posteriormente no recibieron respuesta.

"Pensábamos que por fin se iba a resolver la situación del parque, pero todo quedó igual", manifestó.

El dirigente comunitario explicó además que el parque tenía anteriormente una verja perimetral que fue removida luego de que surgieran comentarios de que el espacio parecía privado. Sin embargo, aseguró que la eliminación de la cerca no mejoró la situación.

Sin espacio para niños y jóvenes

También denunció el abandono de una estructura deportiva iniciada hace años durante la gestión del entonces síndico Suberví. Según dijo, solo quedaron levantadas las columnas de una posible cancha, las cuales hoy presentan avanzado deterioro y varillas expuestas.

Veras consideró necesario construir una instalación deportiva mixta que permita a niños y niñas practicar disciplinas como baloncesto y voleibol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia27-f75ebf6d.jpg El tinaco que se utilixaba para almacebar agua para cuando se hacian actividades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia25-0ce5b8b7.jpg Eual Vargas, presidente de la Junta de Vecinos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia22-0c850444.jpg Esta estucura era utilizada para guardar algunas cosas de valor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia18-29adc0a3.jpg La gente espera la intervención del parque. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/20022026-residencial-don-honorio-luduis-tapia21-4d3e4dd3.jpg Todavía se pueden rescatar algunas estructuras. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Sostuvo que actualmente los jóvenes del sector no cuentan con espacios adecuados para recrearse y practicar deportes, situación que preocupa a la comunidad.

A pesar de las limitaciones, dijo que los residentes han realizado esfuerzos para mantener limpio el lugar y agradeció el apoyo brindado ocasionalmente por brigadas de Obras Públicas enviadas por un ingeniero de nombre Demetrio.

No obstante, insistió en que el parque requiere una intervención integral para devolverle las condiciones que alguna vez lo convirtieron en un símbolo comunitario de El Condado.