La OMSA invertirá cerca de RD$2 mil millones para adquirir 200 nuevos autobuses

Autobuses de la OMSA en operación. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) invertirá 1,999.9 millones de pesos para adquirir 200 nuevas unidades destinadas a fortalecer los corredores troncales y secundarios de alta demanda.

El proceso forma parte de una nueva licitación de la institución, publicada en la plataforma de la Dirección General Contrataciones Públicas (DGCP).

De acuerdo con el pliego de condiciones del procedimiento -OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005-, la compra incluye 100 autobuses con capacidad para 90 pasajeros y otros 100 para 60 usuarios. Todos deberán poseer motorización diésel Euro III o superior y ser de fabricación 2026 en adelante.

Además, las unidades deberán contar con tecnología de punta, como sistemas de monitoreo con ocho cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial, así como servicio de Wi-Fi para los pasajeros y sistemas de geolocalización

Asimismo, el 20 % de las unidades (40 autobuses en total) debe estar equipado obligatoriamente con rampas y sistemas para personas con movilidad reducida.

Detalles de la adquisición

La licitación se dividió en dos lotes estratégicos de 100 unidades cada uno, con el objetivo de garantizar la eficiencia operativa.

Según el pliego de condiciones, el primer lote tiene un valor estimado de 1,150.2 millones de pesos. Las 80 unidades sin accesibilidad tienen un costo referencial individual de 11,181,719.60 pesos, mientras que las 20 adaptadas fueron estimadas en 11,286,389.1 pesos cada una.

En tanto, el segundo lote contempla 100 autobuses con capacidad para 60 pasajeros. De esas unidades, 80 serán estándar y 20 incluirán sistemas de accesibilidad.

El valor estimado de esta parte asciende a 879,695,353.93 pesos. Las unidades sin accesibilidad están valoradas individualmente en 8,782, 461.65 pesos, mientras que las adaptadas fueron estimadas en 8,854,921.11 pesos.

Mantenimiento garantizado

La OMSA exige que los oferentes incluyan un plan de mantenimiento preventivo y correctivo por un período de 10 años o hasta alcanzar los 900,000 kilómetros recorridos.

No obstante, explicó que no debe existir una interrupción entre el período de garantía y el mantenimiento contratado.

Asimismo, indicó que durante los primeros tres años la empresa ganadora deberá cubrir, sin costo adicional para la entidad contratante, cualquier falla o defecto de fabricación.

Requisitos

Las empresas interesadas en participar en la licitación deberán estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado y tener registrada la actividad comercial correspondiente a la venta de vehículos de pasajeros.

Además, tendrán que demostrar que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

También deberán presentar documentación legal y financiera actualizada, incluyendo estados financieros auditados de los años 2024 y 2025.

El pliego además establece una serie de requisitos técnicos. Entre ellos, los oferentes deberán acreditar al menos cinco años de experiencia en el suministro de autobuses o bienes similares y presentar un mínimo de tres certificaciones de contratos ejecutados previamente, incluyendo al menos uno que contemple la entrega de 50 unidades a una misma entidad contratante.

Asimismo, deberán demostrar que cuentan con mínimo tres centros de servicio en la República Dominicana, incluyendo obligatoriamente Santo Domingo y Santiago.

Entre otras condiciones, las empresas deberán evidenciar vínculo directo con el fabricante de los autobuses y presentar cartas de garantía. Otro de los requisitos es que las compañías cuenten con una línea de crédito disponible de 200 millones de pesos emitida por bancos comerciales establecidos en el país.

La recepción de ofertas técnicas y económicas está pautada para el 9 de julio de 2026, hasta las 10:00 de la mañana, en la sede principal de la OMSA, ubicada en la prolongación 27 de Febrero, sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste.

Posteriormente, la adjudicación está prevista para el 19 de agosto de 2026 y la firma de contratos para el día 28 de ese mes.