Caasd ampliará jornadas para acelerar trabajos en la avenida San Vicente de Paúl

Felipe Suberví supervisa los trabajos en la avenida San Vicente de Paúl con carretera de Mendoza, en Santo Domingo Este, y ordena agilizarlos. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) ampliará las jornadas para para acelerar el ritmo de las labores en la avenida San Vicente de Paúl esquina carretera de Mendoza y en otros puntos de esa vía que afectan el tránsito vehicular en Santo Domingo Este.

Residentes y usuarios de la avenida San Vicente de Paúl y de la carretera de Mendoza han expresado su inconformidad por la lentitud de los trabajos. Señalan que deben tomar rutas alternas, lo que dificulta aún más la circulación en la zona.

"Esos trabajos no avanzan, tienen más de un mes que comenzaron y no terminan, uno tiene que dar una vuelta para entrar a su casa", dijo Élida Pujols, residente en Alma Rosa I.

Otros munícipes indicaron que ha transcurrido suficiente tiempo como para que las labores ya hubieran concluido. Aunque valoraron la intervención, por entender que mejorará el servicio de agua potable, llamaron a la Caasd a agilizar los trabajos para evitar el caos vehicular.

Completan línea de 48 pulgadas El director de la entidad, Felipe Suberví, informó que las labores permitirán completar la línea de 48 pulgadas de la macro red, una obra estratégica que interconectará los sistemas de rebombeo El Tamarindo y el Acueducto Barrera de Salinidad, garantizando una mejora significativa en la distribución y estabilidad del servicio de agua potable para miles de familias de Santo Domingo Este.

"Hemos instruido a los contratistas a acelerar los trabajos en esos puntos, pues comprendemos las molestias temporales que estas obras pueden ocasionar. Sin embargo, se trata de intervenciones necesarias y de gran impacto para garantizar un servicio más eficiente, estable y de mayor calidad para la población", expresó.

Las instrucciones fueron impartidas por Suberví luego de las inquietudes manifestadas por ciudadanos sobre las zanjas abiertas y las dificultades temporales que las excavaciones han generado en la movilidad y la cotidianidad de los residentes.

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Otros trabajos

El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la reconstrucción de registros y sustitución de válvulas de 12 pulgadas en la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con carretera de Mendoza, así como en la construcción de nuevos registros próximos a la carretera Mella.

También se ejecuta la finalización del tramo de tubería de 48 pulgadas y la instalación de válvulas de 30 pulgadas para reforzar el sistema de distribución.

Indicó, además, que entre las intervenciones que forman parte del proceso integral de optimización de la red de abastecimiento en Santo Domingo Este figura el empalme de una línea de 24 pulgadas con una tubería de 12 pulgadas en la esquina de la calle Club Activo 20-30.