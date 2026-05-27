Corrigen filtración de agua en estación Rosa Duarte del Metro de Santo Domingo

Filtraciones el pasado domingo en la estación Rosa Duarte, línea 2B del metro. ( ANGEL GARCIA )

La Empresa Metropolitana del Transporte (EMT) informa que corrigió la filtración reciente en la estación Rosa Duarte de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo y que, junto a la Alcaldía y a Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), se hace un trabajo permanente.

Indicó que cuando llueve mucho el agua se acumula en la parte de arriba y baja hacia algunas estaciones.

Aunque no especificó cómo se filtra el agua, la entidad dijo que en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo cuando llueve mucho, por lo que, junto con las entidades competentes, se buscará una solución definitiva del problema.

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Indicó que en ningún momento la seguridad de las estaciones ni de los usuarios ha estado en peligro por esa situación.

Acuerdos interinstitucionales

La entidad precisó que la antigua Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) tiene acuerdos con instituciones como la Caasd, Obras Públicas y las alcaldías para tratar el tema de los drenajes en los alrededores de las líneas del metro.

El pasado domingo hubo filtraciones en uno de los andenes de la estación Rosa Duarte de la línea 2B, en Los Mina. El agua salía desde las paredes y el techo.