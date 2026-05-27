El Malecón Deportivo se consolida como nuevo espacio de recreación en la capital

Jóvenes y adolescentes juegan fútbol en una de las canchas del Malecón Deportivo. ( ARCHIVO/ JOLIVER BRITO )

Miles de personas han visitado el Malecón Deportivo desde su inauguración hace un mes, según informó este miércoles la Alcaldía del Distrito Nacional, que destacó la gran acogida que ha tenido el nuevo espacio recreativo y deportivo ubicado en el litoral sur de la capital.

La obra, entregada formalmente el pasado 23 de abril, abarca casi dos kilómetros recuperados frente al mar Caribe. Desde entonces, el área ha servido de escenario para actividades deportivas, celebraciones familiares, bodas, cumpleaños y encuentros recreativos de ciudadanos de distintas edades.

Durante las primeras semanas se celebraron importantes eventos deportivos, entre ellos la carrera Ofit SDRun5K, que reunió a unos 3,000 corredores, además de espectadores y organizadores. Asimismo, el Carrefour 10K contó con la participación de 3,500 competidores y atrajo a cerca de 5,000 personas. A esto se sumó una carrera sensorial auditiva en la que participaron más de 100 ciudadanos.

La alcaldía indicó mediante un comunicado de prensa que diariamente cientos de personas utilizan las instalaciones deportivas del Malecón Deportivo, entre ellas las canchas de fútbol, baloncesto, voleibol y pádel, además del skate park.

El flujo constante de visitantes también se extiende hacia el Paseo Marítimo Malecón, que junto al nuevo espacio suma 5.8 kilómetros recuperados para el disfrute ciudadano.

Concierto del Grupo Bonyé

Como parte de las actividades realizadas tras la inauguración, el cabildo organizó un concierto del Grupo Bonyé en una de las explanadas del Malecón Deportivo, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar de música en vivo. La agrupación volverá a presentarse este viernes 29 de mayo a partir de las 7:00 de la noche.

El fin de semana largo por el Día del Trabajo también marcó una alta asistencia de visitantes provenientes de distintos puntos del país, quienes acudieron a conocer las instalaciones de la obra. La alcaldesa Carolina Mejía ha definido el Malecón Deportivo como una apuesta por la reactivación urbana, la convivencia familiar y la recuperación de espacios públicos conectados con el frente marítimo de Santo Domingo.

Paseo 30 de Mayo

Mientras tanto, avanzan los preparativos para la inauguración del Paseo 30 de Mayo, otro proyecto impulsado por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Presidencia de la República. La obra incluirá un moderno patinódromo bajo estándares internacionales, además de ciclovía, senderos peatonales, áreas deportivas y zonas verdes, consolidando el malecón capitaleño como uno de los principales espacios de recreación y esparcimiento de la ciudad.