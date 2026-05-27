Operativo en Los Jardines del Norte contra motoristas que invaden aceras y circulan en vía contraria

Las motocicletas fueron llevadas a los garajes de la Digesett. ( DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO )

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) iniciaron este miércoles un operativo de fiscalización e incautación de motocicletas en la avenida Buenaventura Freites, en el sector Los Jardines del Norte.

Esta vía, de alto flujo vehicular durante las horas pico, se ha convertido en un punto peligroso debido a la gran cantidad de motociclistas que transitan a alta velocidad por las aceras, principalmente por el lado oeste en dirección hacia la avenida John F. Kennedy.

En horas de la tarde, cuando se producen congestionamientos, muchos de ellos además circulan en vía contraria.

Amenaza constante

Algunas personas han sido atropelladas por motociclistas que no respetan la zona de peatones. Los caminantes se ven obligados a echarse a un lado para evitar ser impactados, pero aun así algunos han sufrido lesiones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/12474e03-4ee1-4db6-ac00-864712164874-7f281a29.jpg Agentes de la Digesett en el operativo. (DIARIO LIBRE/ JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/c4d18ac8-8ad2-4f0c-9c85-5657ee2d2ed7-de27d1ab.jpg Los propietarios deben regularizar su situación para recuperarr sus motos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/48426ad8-3389-4c0c-86fb-43b09ec10a56-e8caed38.jpg Se les exige casco, licencia, placa y se fiscalzian los que transitan por las aceras. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Las discusiones son constantes todas las mañanas, ya que cuando los peatones reclaman su derecho a caminar libremente por la acera, algunos motoristas los insultan e incluso intentan agredirlos.

Desde las primeras horas de este miércoles, varios agentes detenían a motociclistas que conducían de forma temeraria o que no contaban con la documentación ni con los requisitos exigidos por la ley para transitar.

Las motocicletas eran subidas a grúas para ser trasladadas al lugar destinado para su retención, hasta que los propietarios o usuarios regularicen su situación.

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El operativo concluyó a las 9:00 de la mañana. Luego volvió la normalidad, con las acostumbradas violaciones a la ley de tránsito por parte de los motoristas.

Durante las últimas semanas, motociclistas han protagonizado incidentes violentos en las calles, con agresiones que en algunos casos han terminado en muertes, como ocurrió con Deivy Carlos Abreu Quezada, quien fue ultimado en Santiago por un grupo de motoristas que lo persiguió mientras conducía un camión recolector de basura.