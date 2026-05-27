Alcaldía de Santiago busca recuperar espacios municipales ocupados en sectores de clase media

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que muchas de las invasiones ocurren en los alrededores de cañadas y áreas verdes. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, informó que el ayuntamiento trabaja en la recuperación de espacios públicos y áreas municipales ocupadas de manera irregular en distintos sectores de la ciudad, incluyendo zonas de clase media.

El ejecutivo municipal explicó que muchas de las invasiones ocurren en los alrededores de cañadas y áreas verdes, donde algunas personas rellenan terrenos y levantan cercas o construcciones para apropiarse de espacios públicos.

"En lugares de lujo hay gente que rellena y se crea su propio solar. Duplica y triplica lo que tiene", expresó Rodríguez al referirse a situaciones detectadas en distintos sectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-23929-pm-2-1fb307ee.jpeg Espacios públicos y áreas municipales de la ciudad de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-23930-pm-98a06fc5.jpeg Espacios públicos y áreas municipales de la ciudad de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-23929-pm-46163434.jpeg Espacios públicos y áreas municipales de la ciudad de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-23929-pm-1-8f945290.jpeg Espacios públicos y áreas municipales de la ciudad de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-23936-pm-07651309.jpeg Espacios públicos y áreas municipales de la ciudad de Santiago. (ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Proyecto de parque lineal en El Embrujo

Citó como ejemplo el entorno de la cañada de El Embrujo, donde indicó que técnicos del ayuntamiento han tenido que intervenir para desmontar alambradas y otras estructuras levantadas en terrenos municipales.

El alcalde informó, además, que tiene previsto construir un parque lineal en parte del espacio recuperado en el referido lugar.

Detalló que el proyecto de saneamiento y recuperación de esa cañada permitirá transformar el área en espacios verdes y zonas de recreación para la ciudadanía.

Rodríguez refirió que la primera intervención abarcará unos 700 metros lineales, desde Villa Los Hidalgos, en El Embrujo, hasta el límite con La Española.

El proyecto incluye la construcción de una vía alterna para contribuir al descongestionamiento del tránsito en la zona.

Rodríguez informó que la obra tendrá una inversión aproximada de 300 millones de pesos y que el inicio formal de los trabajos será anunciado en los próximos días.

Intervención en Nueva York Chiquito

Asimismo, señaló que el proyecto de recuperación de "Nueva York Chiquito" será la siguiente intervención contemplada por la alcaldía.

Dijo que en el lugar han identificado entre 92 y 100 ocupaciones, entre viviendas y negocios.

El funcionario municipal aseguró que las autoridades mantienen conversaciones con las personas que residen y operan comercios en la zona para manejar el proceso de recuperación de los terrenos "en armonía".

También adelantó que trabajan en levantamientos y acercamientos con comerciantes y residentes del Hospedaje Yaque como parte de otros proyectos de reorganización urbana impulsados por el cabildo.