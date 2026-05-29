Residentes de distintas comunidades del municipio Puñal, en la provincia Santiago, denunciaron este viernes que tienen más de 15 días sin recibir el servicio de recogida de basura, situación que ha provocado acumulación de desperdicios, malos olores y proliferación de insectos y ratas.

Los afectados aseguran que sectores como Puñal Afuera, Puñal Adentro, Laguna Prieta, Residencial Thomén, Villa Centro y comunidades de Matanza permanecen llenos de basura debido a que los camiones recolectores no han pasado de manera regular.

"Ellos venían y recogían eso dos veces a la semana. Ahora tienen más de 15 días que no vienen", expresó Carmen Reyes, residente de la zona.

La señora dijo que de los vertederos improvisados que allí se forman salen unos malos olores que no hay quien lo aguante.

Mientras que Joselito Vicente criticó que el ayuntamiento aumentara el cobro por el servicio sin que exista una mejoría en la recogida.

"Eso ya cuesta casi 200 pesos y si no la recogen, no sirvió de nada que aumente", sostuvo.

De su lado, el dirigente comunitario Juan Bautista Rosario calificó la situación como alarmante.

Te puede interesar Extraen toneladas de basura de canal de riego en Santiago

Advirtió sobre el riesgo sanitario que representa la acumulación de basura por tantos días.

"En la basura se observan alimañas, gusanos, ratas y toda clase de insectos que atentan contra la salud de los comunitarios", indicó.

Señaló que existe preocupación por posibles enfermedades como la leptospirosis debido a la presencia de ratones en los cúmulos de desperdicios.

Los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que normalicen el servicio de recogida de basura y eviten una crisis sanitaria en las comunidades afectadas.

Versión del cabildo

Desde el ayuntamiento de Puñal informaron que la situación ha sido provocada por desperfectos mecánicos en los seis camiones recolectores con los que cuenta el cabildo.