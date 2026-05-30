Cómo cambió el negocio de lavar ropa en Santo Domingo

El servicio de lavandería se ha convertido en una solución práctica y eficiente para usuarios ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

En medio de la evolución del servicio de lavandería tradicional, donde es frecuente el cobro por piezas, se ha ido afianzando un modelo de negocio que ha tomado fuerza en los últimos años en distintas zonas de la capital, al implementar el cobro por libra o por hamper, una modalidad que promete mayor rapidez y comodidad para los usuarios.

Yaquiroides Vizcaíno, residente en el sector Valiente del municipio Santo Domingo Este, comenzó a utilizar el servicio de lavado por hamper hace aproximadamente cuatro años debido al poco tiempo libre del que dispone por su trabajo.

Este tipo de servicio de lavandería le resulta conveniente debido a la cantidad de ropa que puede colocar en un hamper y la facilidad de solo entregar las prendas y retirarlas al día siguiente.

"Nos conviene porque un hamper coge mucha ropa; lo que no lavamos son sábanas, cortinas y colchas, ya que eso tiene un costo aparte", explica Vizcaíno.

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A diferencia de las lavanderías tradicionales, este modelo permite pagar según el peso total de la ropa o por el valor del hamper, una forma de cobro más práctico para quienes llevan varias prendas en una misma entrega.

Diferentes enfoques

Aridio Adames, propietario de una lavandería ubicada en el ensanche Paraíso del Distrito Nacional, detalla que su negocio inició siendo de lavado por unidad, pero hace aproximadamente cinco años implementó el método por libra.

"El proceso por hamper no conlleva planchado; solo se le lava, seca y dobla. Mientras que el servicio por unidad se lava y se plancha prenda por prenda", precisa.

El 5 % de cada servicio de su negocio es por hamper, pero el mayor movimiento es por unidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-14-at-24805-pm-9e7a671e.jpeg Cliente en lavandería llevando a lavar su ropa

Luis Cordero, propietario de dos lavanderías, prioriza un tipo de servicio distinto en cada una.

Una de las sucursales se especializa en el lavado, desmanchado y planchado detallado de prendas, cuyos costos varían de acuerdo con el tipo de pieza, como chacabanas, camisas o pantalones. La otra se enfoca en el servicio de lavado por libra, con una tarifa de 45 pesos por libra, además del alquiler de maquinarias.

"Depende mucho la zona y el enfoque del negocio. Aquí, en la (sucursal de la) Zona Colonial, estamos más enfocados en el lavado y planchado por unidad, mientras que en la sucursal de la San Martín es por libra", señala Cordero.

La lavandería ofrece un servicio de recogida y entrega de ropa por unidad a domicilio. Para ello, un servicio de delivery se encarga de retirar las prendas en la residencia del cliente y devolverlas en un período de 48 horas.

Este servicio tiene un costo de 150 pesos; sin embargo, el envío es gratuito cuando el pedido supera las 20 piezas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-19-at-103846-am-07d81206.jpeg Lavadoras tipo Laundry https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-14-at-24805-pm-2-e09bd750.jpeg Trabajadores de lavandería ‹ >

Lavanderías tipo laundry

Hace más de 30 años, Santos Guzmán trajo al país el servicio de lavandería tipo laundry, popular en Estados Unidos, donde los clientes lavan su propia ropa utilizando máquinas de autoservicio. Aunque inicialmente funcionaban con monedas, el sistema fue cambiado debido a dificultades con el uso de monedas locales y estadounidenses.

"Tenía el servicio tipo laundry en Estados Unidos y decidí traerlo a la República Dominicana. Aquí en el país soy uno de los primeros fundadores de ese tipo de servicios", señala Guzmán.

Actualmente, el negocio opera con personal encargado de asistir a los clientes y de ofrecer el servicio de lavado por libra. Este servicio tiene un costo de 65 pesos por libra, mientras que el alquiler de las máquinas varía según su tamaño: la máquina pequeña cuesta 300 pesos y la grande 400 pesos.

Guzmán explica que el modelo de autoservicio, en el que el cliente alquila la máquina e introduce monedas para utilizarla, aún no ha logrado una gran aceptación entre los dominicanos. Según indica, la mayoría de los clientes prefiere opciones más prácticas, como el lavado por libra, por hamper o por unidad.

En medio de las múltiples opciones, las lavanderías que ofrecen el servicio por unidad se mantienen como el negocio regular. Luisa Torres, encargada de una lavandería en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, explica que hasta el momento el negocio sigue siendo rentable y le permite cubrir, al menos, los gastos operativos que este conlleva.

"Tenemos 11 años aquí. El tiempo que llevamos trabajando es porque el negocio se ha mantenido estable", expresa Torres.