Gobierno evalúa construir acueducto que llevará agua a Sánchez Ramírez y Santo Domingo

La infraestructura hidráulica busca mejorar el abastecimiento de agua en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Entre los proyectos del Gobierno para mejorar el servicio de agua en el país se encuentra la construcción del Acueducto Múltiple de Sánchez Ramírez, una obra que no sólo impactaría a los residentes de esa provincia, sino que también beneficiaría a sectores del Gran Santo Domingo.

La iniciativa de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) contempla la creación de un trasvase hacia la capital, que aportaría un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a unos 112 millones de galones de agua al día, para abastecer sectores con dificultades de abastecimiento.

Entre las demarcaciones que resultarían beneficiadas con el proyecto figuran Los Alcarrizos, Pedro Brand y Palmarejo. No obstante, la prioridad será atender las necesidades de la población de Sánchez Ramírez.

Así lo explicó la Caasd a Diario Libre, al destacar que ya ha completado la parte técnica de la obra, así como los diseños y los estudios sobre la calidad del agua para su futura construcción.

Te puede interesar Caasd recibe nuevos equipos para incrementar la producción del acueducto Haina-Manoguayabo

El director de comunicaciones de la institución, Fidel Sánchez, señaló que actualmente continúan con la etapa del consenso con los munícipes de las distintas comunidades de Sánchez Ramírez. Como parte de este proceso, se realizó un encuentro en Cotuí para escuchar las opiniones de funcionarios, empresarios, dirigentes y líderes comunitarios.

Agregó que esta fase continuará este martes con la celebración de otra vista pública en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo, a partir de las 10:00 de la mañana.

López indicó que, si el proyecto avanza sin contratiempos, el próximo paso será convocar una licitación pública, proceso que podría extenderse por unos seis meses. En ese escenario, la construcción de la obra podría iniciar dentro de aproximadamente un año.

Importancia del proyecto

El director de la Caasd, Fellito Suberví, calificó la iniciativa como una obra de suma importancia para fortalecer el abastecimiento de agua potable, impulsar el desarrollo regional y garantizar la seguridad hídrica de las futuras generaciones.

En un comunicado de prensa, el funcionario destacó que la gestión sostenible del agua constituye uno de los principales desafíos del país y aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de impulsar obras que aseguren el acceso al recurso hídrico y fortalezcan la infraestructura nacional.

Suberví también señaló que el proyecto será desarrollado con estricto apego a las normas ambientales y mediante un proceso de diálogo permanente con las comunidades y los sectores involucrados, con el objetivo de garantizar la transparencia y la participación ciudadana durante todas sus etapas.