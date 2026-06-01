Alcaldía del DN activa más de 1,200 brigadistas para prevenir riesgos durante la temporada ciclónica

La secretaria general del ADN, Elizabeth Mateo, encabezó la reunión por la temporada ciclónica 2026, en la Estación Central de los Bomberos del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) informó este lunes que cuenta con más de 1,200 brigadistas para ejecutar labores de prevención, mitigación y respuesta ante posibles emergencias durante la temporada ciclónica 2026, que comenzó este lunes y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.

La información fue ofrecida durante la activación del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, donde autoridades municipales y organismos de socorro revisaron los protocolos y planes de acción para enfrentar eventuales fenómenos atmosféricos.

De acuerdo con los datos presentados, el dispositivo de respuesta está integrado por más de 880 miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, entre personal permanente y voluntario, además de las brigadas operativas del cabildo.

La secretaria general del ADN, Elizabeth Mateo, encabezó la reunión realizada en la Estación Central de los Bomberos del Distrito Nacional, donde se evaluaron las acciones preventivas y los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

Atención a 30 puntos críticos

Mateo anunció que, por disposición de la alcaldesa Carolina Mejía, se conformará una brigada interinstitucional de prevención que concentrará sus esfuerzos en los 30 puntos considerados de mayor vulnerabilidad en la ciudad.

Explicó que esta iniciativa integrará no solo a las brigadas municipales, sino también a representantes de las entidades que forman parte del comité, con el objetivo de desarrollar intervenciones focalizadas orientadas a reducir riesgos y proteger vidas.

Entre las acciones contempladas figuran jornadas de orientación comunitaria junto a la Defensa Civil, poda preventiva de árboles, revisión de señalizaciones, limpieza de imbornales y filtrantes, así como operativos de saneamiento en sectores priorizados.

Participación comunitaria

La funcionaria destacó además la incorporación de los presidentes de juntas de vecinos al plan de trabajo, con el propósito de fortalecer la identificación de necesidades y la participación comunitaria en las labores preventivas.

“Vamos a ir todos juntos a cada comunidad para trabajar en esos puntos críticos durante estos meses de temporada ciclónica”, expresó.

Durante el encuentro también fueron presentados los planes de comunicación, los proyectos de construcción y mantenimiento de filtrantes e imbornales, así como otras medidas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Cada año tenemos más experiencia y enfrentamos fenómenos distintos. La meta es que la respuesta sea cada vez más inmediata, efectiva y coordinada”, afirmó Mateo.

13 sistemas tropicales

Según el pronóstico presentado por el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florián, la temporada ciclónica 2026 podría registrar 13 sistemas tropicales nombrados, de los cuales seis alcanzarían la categoría de huracán.

Por su parte, el director de la Defensa Civil del Distrito Nacional, Alexander García, explicó que la institución ha realizado diagnósticos en las principales zonas vulnerables de la capital, tomando en cuenta niveles de riesgo y condiciones estructurales, con el fin de implementar medidas preventivas para proteger a la población.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Superintendencia de Electricidad, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Cruz Roja Dominicana y la Policía Municipal, además de directores y coordinadores de distintas áreas operativas del cabildo.