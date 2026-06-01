Apap y ADN ampliarán proyecto de intersecciones accesibles con inversión de RD$156 millones

Las nuevas intervenciones se sumarán a las 22 esquinas que ya fueron readecuadas desde el inicio del proyecto en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (Apap) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunciaron la ampliación del proyecto Intersecciones Accesibles, una iniciativa que contempla la intervención de 43 nuevas esquinas de alto tránsito en el Gran Santo Domingo con una inversión de RD$156 millones.

Con esta nueva etapa, el programa alcanzará un total de 65 intersecciones adaptadas para mejorar la movilidad y la seguridad de peatones, especialmente de personas con discapacidad, adultos mayores y otros usuarios vulnerables.

Las nuevas intervenciones se sumarán a las 22 esquinas que ya fueron readecuadas desde el inicio del proyecto en 2023.

Las intersecciones contarán con semáforos peatonales, aceras podotáctiles, rampas de acceso, señalización especial, esquinas protegidas, reductores de velocidad, sellado de registros, así como trabajos de reparación de aceras y contenes.

El presidente de la Junta de Directores de Apap, Lawrence Hazoury, destacó que el proyecto busca reducir barreras urbanas y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

Reacciones de autoridades sobre la iniciativa

"Cada intersección representa una mejora concreta en la movilidad digna, la seguridad y la autonomía de las personas, reduciendo barreras y ampliando oportunidades." Lawrence Hazoury. Presidente de la Junta de Directores de APAP. “

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que la iniciativa constituye un ejemplo del impacto que pueden generar las alianzas entre el sector público y privado.

"Este proyecto se ha convertido en un referente de accesibilidad urbana, y en una evidencia tangible del valor de las alianzas público-privadas en el proceso de transformación de nuestras ciudades. Estas intervenciones fortalecen nuestro compromiso con el avance hacia un Santo Domingo más inclusivo", manifestó.

El proyecto forma parte de los esfuerzos orientados a mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en espacios urbanos de alta circulación dentro del Gran Santo Domingo.