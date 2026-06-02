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Agua Residual
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Desborde cloacal convierte aceras de Ciudad Nueva en foco de contaminación

Comerciantes denuncian una semana de derrame cloacal sin respuesta oficial

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Desborde cloacal convierte aceras de Ciudad Nueva en foco de contaminación
A veces el brote de agua inunda toda la zona y los líquidos corren hacia la parte sur, dejando malos olores y contaminación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El desbordamiento del sistema cloacal mantiene desde hace más de una semana una situación de contaminación y molestias para peatones, comerciantes y conductores en varios puntos de Ciudad Nueva, especialmente en la intersección de la avenida Bolívar con la calle Palo Hincado.

Las aguas residuales emergen de registros sanitarios y se extienden por las aceras y parte de la vía, formando grandes charcos de color oscuro, que emanan un fuerte olor y que dificultan el tránsito peatonal.

  • Ante la acumulación de los líquidos, muchas personas se ven obligadas a abandonar las aceras y caminar por la calle, exponiéndose al peligro que representa el tránsito vehicular.

El problema también afecta tramos de las calles Mercedes y Palo Hincado, donde el agua cloacal corre por los contenes y permanece estancada debido a que algunos filtrantes se encuentran obstruidos, impidiendo el drenaje adecuado.

Comerciantes de la zona expresaron preocupación por el impacto que la situación tiene en sus negocios y en la salud de quienes frecuentan el área.

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Charco de aguas residuales en la Bolívar con Palo Hincado.
Charco de aguas residuales en la Bolívar con Palo Hincado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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En el lugar, el mal olor es permanente.  
En el lugar, el mal olor es permanente. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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El llamado es a la Caasd.
El llamado es a la Caasd. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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La gente reporta el caso a la Caasd, pero no ha ido a resolver.
La gente reporta el caso a la Caasd, pero no ha ido a resolver. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Aseguran que el caso ha sido reportado en varias ocasiones a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva.

    Un peligro para peatones

    La situación resulta más crítica en la esquina de la avenida Bolívar con Palo Hincado, donde la acumulación de agua es mayor y obliga a los peatones a realizar maniobras para evitar cruzar por los charcos contaminados.

    Los afectados esperan que las autoridades intervengan cuanto antes para corregir la avería y restablecer las condiciones de higiene y seguridad en la zona.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 