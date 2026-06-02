Se inicia la construcción del malecón de Andrés y otras dos obras en Boca Chica

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de construcción del malecón de Andrés, la Plaza Caracoles y el Parque Central en Boca Chica, este 2 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este martes los trabajos de construcción de tres importantes obras en este municipio: el malecón de Andrés, la Plaza Caracoles y el Parque Central, con una inversión total de RD$414,494,110.

Las intervenciones forman parte de los planes del Ministerio de Turismo (Mitur) para convertir a Boca Chica en un destino turístico más sostenible e inclusivo.

"Este malecón y las demás intervenciones que estamos haciendo marcarán un antes y un después aquí en Andrés." David Collado. Ministro de Turismo. “

Frente Marítimo de Andrés

El nuevo Frente Marítimo de Andrés se desarrollará en un área de intervención de aproximadamente 53,806 metros cuadrados, comprendida desde la calle Brisas del Caucedo hasta el final de la zona de playa.

La obra contempla la reconstrucción del frente marítimo, incluyendo áreas recreativas, vías de acceso y un tramo vial de aproximadamente 923 metros lineales de la carretera Puerto Caucedo, con el objetivo de reducir el tránsito pesado y mejorar la movilidad en la zona.

Los trabajos incluyen labores preliminares de limpieza, preparación del terreno, estudios técnicos, rehabilitación del malecón, construcción de aceras, pavimentación, drenaje pluvial y señalización vial.

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Además, se construirán módulos de venta, baños, gazebo, garita de seguridad y espacios recreativos como una cancha de voleibol de playa, juegos infantiles y áreas para ejercicios.

El proyecto, cuya inversión asciende a RD$380,738,684, también contempla el reordenamiento de las áreas de estacionamiento, la instalación de mobiliario urbano, iluminación, paisajismo y sistemas sanitarios y eléctricos, incluyendo alumbrado público y redes internas.

Plaza Caracoles

La reconstrucción de la Plaza Caracoles, ubicada entre la avenida Duarte y la playa de Boca Chica, abarcará un área de intervención de 1,495 metros cuadrados, distribuidos en 220 metros cuadrados de áreas verdes, 575 de pavimento y 700 de caminos naturales de arena.

Con una inversión de RD$16,745,425, el proyecto incluye la construcción de una plazoleta, trabajos de paisajismo, iluminación, instalación de mobiliario urbano, restauración de columpios, reconstrucción de aceras y colocación de señalética.

Parque Central

La intervención del Parque Central, delimitado por la avenida San Rafael Arcángel al norte, la avenida Duarte al sur, la calle Pedro Mella al este y la calle Juan B. Vicini al oeste, comprenderá un área de 1,472 metros cuadrados.

El espacio contará con 560 metros cuadrados de áreas verdes, 765 de pavimento y 50 metros cuadrados de rampas de acceso para personas con discapacidad.

La inversión destinada a esta obra asciende a RD$17,010,000.

Estas iniciativas forman parte del plan integral de reordenamiento y desarrollo de Boca Chica, que también contempla la remodelación de la Parroquia San Rafael Arcángel, la reconstrucción del Parque Infantil de Boca Chica, la construcción de un edificio para Politur, una plaza para vendedores, la intervención de la calle Duarte y mejoras en el área de playa, entre otras obras.