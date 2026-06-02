Metropolitana del Transporte incumple promesa de operación comercial de la línea 2-C del metro

Se utiliza un tren de seis vagones para transportar usuarios desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Empresa Metropolitana de Transporte (EM) ha incumplido por segunda ocasión su compromiso de poner en funcionamiento pleno la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que conecta a Los Alcarrizos con la estación María Montez.

Inicialmente, las autoridades informaron que el servicio comercial comenzaría después de la Semana Santa de este año, eliminando los transbordos que actualmente deben realizar los pasajeros en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez.

Posteriormente, se anunció que la operación normal sería en mayo, sin embargo, junio comenzó y la línea continúa operando bajo el mismo esquema provisional implementado desde su inauguración el 24 de febrero: servicio gratuito, horario limitado y dos transbordos obligatorios para quienes se desplazan hacia y desde Los Alcarrizos.

Hasta el momento, la empresa Metropolitana del Transporte no ha explicado las razones del nuevo retraso ni ha ofrecido una fecha definitiva para la entrada en operación comercial de la extensión.

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Cuando se inauguró el tramo de 7.3 kilómetros, las autoridades indicaron que los transbordos formaban parte del período de pruebas de los sistemas de señalización y de los trenes, y aseguraron que desaparecerían una vez concluidos los trabajos de terminación de la obra.

No obstante, más de tres meses después de la apertura, los usuarios continúan cambiando de tren en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez, situación que genera quejas por las largas caminatas, las esperas a veces de entre 15 y 20 minutos y el aumento del tiempo de viaje, de acuerdo con usuarios.

Opiniones de usuarios

Algunos pasajeros afirman que el servicio actual contradice lo prometido por las autoridades. Otros, sin embargo, consideran que la extensión sigue representando una ventaja frente a los prolongados congestionamientos de la autopista Duarte.

El principal consuelo para los usuarios es que el servicio permanece gratuito desde Los Alcarrizos, aunque sin una fecha clara para el inicio de las operaciones comerciales.

Actualmente, la Línea 2-C mantiene un horario de servicio de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.