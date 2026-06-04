Ruta PET integra 16 hoteles y recupera más de siete toneladas de plástico para reciclaje

Representantes del Sistema Coca-Cola, ASONAHORES, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo NUVI y Recolectiva durante la presentanción de los avances del proyecto de recolección Ruta. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 16 hoteles de Santo Domingo logró recuperar 7.25 toneladas de botellas plásticas tipo PET, durante un año impulsado por el proyecto Bepensa Dominicana, embotellador de Coca-Cola en el país, Turismo y otras entidades.

Se trata de una alianza en la que participan Bepensa Dominicana, como entidad principal, además de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Nuvi, Nueva Vida para los Residuos, Recolectiva y el Ministerio de Turismo.

Durante el acto de lanzamiento, el director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana, Juan Amell, destacó que la iniciativa ya cuenta con más de 350 colaboradores capacitados.

Contenido del proyecto

Explicó que el proceso contempla la separación de los residuos dentro de los hoteles, la capacitación del personal, la recolección y compactación de las botellas, así como su transformación en nueva materia prima para fabricar envases plásticos, promoviendo así un modelo de economía circular.

Según Amell, las más de siete toneladas recolectadas equivalen a unas 14,000 libras de plástico reciclado y representan el equivalente a 18 camiones compactadores de basura que no terminaron en vertederos, ríos, playas o cañadas, contribuyendo a la protección del medio ambiente.

El material recuperado es enviado a la planta procesadora Renacer, ubicada en San Pedro de Macorís, donde es transformado para reincorporarse al ciclo productivo como materia prima para nuevas botellas.

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La iniciativa surgió tras una reunión celebrada en septiembre de 2023 entre representantes del Sistema Coca-Cola y el viceministro de Turismo, Roberto Henríquez, quien propuso desarrollar un proyecto conjunto con el sector hotelero. Posteriormente se sumaron nuevos aliados y en 2024 fue formalizada la Alianza por un Turismo Sostenible.

Los promotores de Ruta PET señalaron que la plataforma fue diseñada para extenderse a otros sectores y regiones del país, con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje y fomentar una gestión más responsable de los residuos sólidos mediante el trabajo conjunto entre empresas, hoteles y organizaciones especializadas.