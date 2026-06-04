Carolina Mejía y Paliza anuncian inauguración del Paseo 30 de Mayo la próxima semana

La alcaldesa Carolina Mejía y José Ignacio Paliza durante una visita de supervisión al Paseo 30 de Mayo. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunciaron que el Paseo 30 de Mayo será inaugurado la próxima semana.

Durante una visita de supervisión al lugar, Mejía destacó el cumplimiento riguroso en el cronograma de trabajo para poder entregar la obra en el tiempo estipulado y aseguró que el proyecto consolidará las opciones recreativas y deportivas del Malecón de la capital.

"Está concebido para que todo el mundo venga y lo disfrute. Esto aquí es bienestar 360", aseguró Mejía, al señalar que la nueva obra viene a complementar el Malecón Deportivo y el Paseo Marítimo para impactar positivamente en la vida de los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/a3192b63-f919-416b-8692-38e68bb9a241-2ecab487.jpg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la alcaldelsa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Mejía valoró la belleza del lugar con su gimnasio al aire libre, la ciclovía, senderos para ejercitarse, los juegos infantiles, el área para alimentos y bebidas, entre otros. "Y como ustedes ven, todo está en armonía, pensado para nuestra gente", agregó.

De su lado, el ministro de la Presidencia describió como la conjunción de varias visiones, entre el Gobierno y la alcaldía, para hacer un antes y un después en la capital con proyectos como el Paseo 30 de Mayo.

"Si hay algo interesante que me gustaría destacar, y siempre lo hago, de la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía es que ha logrado recuperar cientos de espacios públicos en alianza con la sociedad civil, con instituciones de primer nivel que han puesto su nombre con el Ayuntamiento del Distrito Nacional para hacerlo posible", subrayó.

Paliza enfatizó en que este proyecto es un esfuerzo más para devolver la capital a los ciudadanos, regresándoles la capacidad de salir a vivir y gozar de los espacios. "Santo Domingo era una ciudad que en gran parte, porque sus espacios públicos no estaban reconocidos, trabajados, recuperados y puestos en valor, no vivía viendo al mar, eso está cambiando", manifestó.

¿Donde está el Paseo 30 de Mayo?

El Paseo 30 de Mayo está ubicado entre las avenida Independencia y la autopista 30 de Mayo, en los antiguos terrenos del colegio Maharishi. Cuenta con 50 mil metros cuadrados de intervención y es uno de los proyectos más emblemáticos del urbanismo actual por la manera en la que integra deporte, convivencia familiar y áreas verdes.

"Otro de los elementos distintivos del proyecto es la denominada 'losa malecón', un piso diseñado especialmente para representar visualmente el rico litoral marino de Santo Domingo, aportando identidad estética y valor urbano especialmente para esta zona. Este revestimiento en el pavimento es el primero en su tipo y diseño en el país", explicó la Alcaldía del Distrito en una nota de prensa.

Las autoridades informaron que las ruinas del Maharishi permanecen en el lugar para preservar la historia y serán ocupadas por áreas comerciales y un módulo de baños para los visitantes del parque.

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La obra conectará la autopista 30 de Mayo con la avenida Independencia, atrayendo al público a hacer uso de su ciclovía, rambla peatonal, canchas deportivas, senderos para ejercitarse, parqueos y otras amenidades que complementan la oferta que el malecón ofrece tras las recuperaciones realizadas.

La Alcaldía indicó que el Paseo 30 de Mayo y el recién inaugurado Malecón Deportivo, desarrollados dentro del Plan Integrado de Santo Domingo, conformarán un nuevo corredor de recreación y ejercicios frente al mar, que amplían las opciones de esparcimiento para los capitaleños.