El malecón de Santo Domingo Este se ha convertido en uno de los principales espacios de recreación y esparcimiento para residentes de ese municipio y hasta del Distrito Nacional, quienes acuden a disfrutar de sus áreas para caminar, ejercitarse, compartir en familia y contemplar el mar Caribe.

La obra, inaugurada el pasado 20 de mayo por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, fue ejecutada con una inversión total de 685.2 millones de pesos y forma parte de los esfuerzos para fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y ampliar las opciones de entretenimiento para la población.

Durante un recorrido por el lugar, varios visitantes destacaron la transformación de la avenida España y el impacto positivo que ha tenido en la calidad de vida de los ciudadanos.

Gustavo Rodríguez valoró la limpieza, el orden y la seguridad del entorno, señalando que el malecón ofrece un ambiente adecuado para el disfrute familiar y la recreación.

Otros usuarios resaltaron los beneficios del espacio para la salud física y mental. César, quien acostumbra realizar ejercicios frente al mar, afirmó que el lugar le permite relajarse y desconectarse de las tensiones diarias en un ambiente seguro y agradable.

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Las familias también han encontrado en el malecón una alternativa para compartir al aire libre. Amaury Féliz aseguró que suele visitar el lugar con sus hijos los fines de semana y destacó que la obra ha creado un espacio adecuado para la convivencia y el disfrute de los niños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040023-7a47cf61.jpg Diario Libre/Jóliver Brito (EN ALGUNOS LUGARES SE FORMAN GRUPOS PARA COMPARTIR.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040025-6c8dc804.jpg Abuidnan los vendedores de coco. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040027-3c8045be.jpg Algunos practican deportes o montan bicileta. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040016-cf11bf3d.jpg Las chichiguas son un atractivo para los niños y algunos adultos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040022-54dbbbf6.jpg Caminar es una de las actividades principales. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040033-8f148c83.jpg Este joven se ejercita frente al mar. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/04/04062026-malecon-santo-domingo-este-joliver-brito202606040031-3239e936.jpg Un padre que acostimbta llevar sus hinos al malecón de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Mala costumbre

Sin embargo, algunos visitantes expresaron preocupación por la cantidad de basura que queda dispersa después de las jornadas de mayor afluencia, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Stephanie Valdez señaló que, aunque las brigadas de limpieza realizan labores constantes, la falta de conciencia de algunos usuarios causa que los desperdicios vuelvan a acumularse diariamente.

A esta situación se suman actos vandálicos que han afectado parte de la infraestructura. Varias lámparas presentan daños o han dejado de funcionar pese a que el malecón fue inaugurado hace apenas unas semanas, reduciendo la iluminación en algunos tramos durante la noche.

Al momento de inaugurar la obra, el presidente Abinader exhortó a la comunidad a proteger y preservar el paseo, destacando que constituye un patrimonio colectivo destinado al disfrute de las familias y al fortalecimiento de la imagen urbana de Santo Domingo Este.