Alcaldes acuerdan impulsar el ordenamiento territorial en los municipios

Alginos de los alcaldes participantes en el diálogo. ( FUENTE EXTERNA )

Alcaldes de diferentes municipios del país acordaron fortalecer la gobernanza local mediante la implementación efectiva de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, durante un diálogo organizado por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

La iniciativa reunió a autoridades municipales y técnicos con el propósito de analizar los retos y oportunidades que plantea el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de las comunidades.

El presidente de Fedomu, Nelson Núñez, destacó que la legislación constituye una herramienta clave para transformar la gestión territorial en la República Dominicana.

"La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos representa una oportunidad histórica para transformar la gestión territorial dominicana", afirmó.

Núñez recordó que los ayuntamientos tienen la responsabilidad legal de regular el uso de suelo y elaborar sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, instrumentos fundamentales para organizar el crecimiento urbano y garantizar un desarrollo equilibrado.

Durante el encuentro, el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, compartió la experiencia de ese municipio en la elaboración de su Plan de Ordenamiento Territorial, destacando que fue el primero del país en desarrollar esta herramienta con el apoyo de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la técnica municipal de Fedomu, Ángela Malagón, presentó una exposición sobre gobernanza local y los desafíos del ordenamiento territorial en los municipios, enfatizando la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión del uso de suelo.

Resaltan iniciativa

El director de Gobernanza del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, Horario Medrano, valoró la iniciativa de Fedomu por promover el debate técnico sobre la planificación de los territorios.

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Asimismo, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, resaltó la importancia de que los procesos de ordenamiento territorial se desarrollen con rigor técnico y conforme a lo establecido en la normativa vigente.

En la actividad también participaron los alcaldes de El Seibo, Leo Francis Zorrilla; de La Vega, Amparo Custodio; de Pepillo Salcedo, Enercido Metz, así como representantes de otros gobiernos locales y coordinadores regionales de Fedomu.