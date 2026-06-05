Motociclistas en la mira: autoridades refuerzan fiscalización en principales vías

Durante los ultiomos meses mpotoristas han estadpo involucrados en acciones de violencia. ( ACHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía continúa los operativos de fiscalización de motociclistas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Este viernes fueron detenidos varios conductores de motocicletas en la intersección de la avenida Buenaventura Freites con la calle Jardines de Versalles.

En este lugar funciona una parada de motoconchistas, a quienes agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) les solicitaban sus documentos. A quienes no los portaban, les retenían la motocicleta y la trasladaban en una grúa de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Además del Dicrim, en el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). A los motociclistas se les exigían documentos como licencia de conducir, seguro, matrícula y casco protector.

Te puede interesar Más de cien mil motores ingresaron al país en solo cuatro meses de 2026

También eran requisados para determinar si portaban armas o sustancias prohibidas por la ley.

Durante las últimas semanas, en el sector Jardines, especialmente en la avenida Buenaventura Freites, se han realizado varios operativos dirigidos a motociclistas. Esta es una vía con un alto flujo de motocicletas, cuyos conductores suelen desplazarse a alta velocidad e incluso circular por las aceras.

Algunas personas han resultado lesionadas al ser impactadas por los motociclistas que se han subida a las aceras.

Los operativos

Las autoridades, encabezadas por el Ministerio de Interior y Policía, han intensificado estos operativos tras varios incidentes que han involucrado a motociclistas, algunos de los cuales han provocado lesiones a ciudadanos, daños a vehículos e incluso pérdidas humanas.

Las intervenciones se realizan principalmente en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.

La ministra Faride Raful ha señalado que muchos motociclistas y motoconchistas circulan por las aceras, transitan sin documentos y sin el casco reglamentario. Asimismo, afirmó que con frecuencia irrespetan las señales de tránsito y cruzan los semáforos en rojo.