Autoridades y representantes de diversos sectores firmaron este viernes el pacto "Santiago Ciudad Viva 2035", con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano sostenible del municipio.

El acto, celebrado en el auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien fungió como testigo de honor de la firma del acuerdo.

Sandy Rodríguez, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), explicó que la iniciativa surgió con el propósito de impulsar una visión integral del desarrollo urbano que combine crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental.

Explicó que, con apoyo de organismos e instituciones aliadas, se desarrolló un estudio sobre las tendencias urbanas de Santiago y se realizaron mesas de trabajo que permitieron definir los principales ejes de acción y construir consensos entre los distintos sectores.

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó que la iniciativa refleja la capacidad de la ciudad para unir voluntades en torno a una visión común de desarrollo.

"Que este pacto marque el inicio de una nueva etapa para nuestra ciudad. Una etapa donde el crecimiento económico vaya de la mano con la calidad de vida, donde el desarrollo urbano esté guiado siempre por la planificación y donde cada decisión tenga como centro el bienestar de toda nuestra gente", expresó.

De su lado, Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, valoró el acuerdo como una muestra del compromiso colectivo para construir una ciudad más organizada, sostenible y centrada en las personas.

Indicó que Santiago enfrenta el desafío de gestionar su crecimiento con una visión de largo plazo, apostando por una mejor movilidad, más espacios públicos, sostenibilidad ambiental y una mayor calidad de vida para sus habitantes.

Mientras que el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías, advirtió sobre los retos que enfrenta Santiago debido al acelerado crecimiento urbano, los conflictos de uso de suelo, la presión sobre las infraestructuras y los riesgos asociados al cambio climático.

Raquel Peña

Al participar como testigo de honor, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que la firma del pacto constituye un compromiso con las futuras generaciones.

Resaltó la importancia de construir consensos para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.

"Las ciudades más admiradas del mundo no son las que crecieron más rápido, sino las que fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre lo esencial", destacó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/whatsapp-image-2026-06-05-at-125111-pm-365ec603.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña participa como testigo de honor en la firma del pacto "Santiago Ciudad Viva 2035", iniciativa que busca impulsar un desarrollo urbano más sostenible y planificado para la ciudad de Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de la Pucmm, Secilio Espinal, quien destacó la capacidad de Santiago para convocar voluntades diversas en torno a una visión compartida de ciudad.

Subrayó que el crecimiento urbano debe estar acompañado de planificación, sostenibilidad y bienestar colectivo.

El acto, bendecido por el arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, reunió a representantes del sector público, empresarial, académico y social comprometidos con la construcción de una ciudad más habitable, resiliente y competitiva de cara al año 2035.