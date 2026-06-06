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VIDEO | Mientras resurgen los vertederos en Santo Domingo Este, crece el "cementerio" de camiones

Vecinos denuncian acumulación de basura, mientras la Alcaldía afirma que se está trabajando

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

La acumulación de basura vuelve a ser motivo de preocupación para residentes de distintos sectores de Santo Domingo Este, donde en las últimas semanas han reaparecido vertederos improvisados que habían desaparecido tras la colocación de contenedores para residuos sólidos.

En comunidades como Alma Rosa II, Ralma, Villa Duarte, Los Mina y zonas de la carretera de Mendoza se observó un incremento de residuos sólidos en espacios públicos, mientras vecinos denuncian retrasos en la recolección y el desbordamiento de contenedores.

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Infografía
Camiones recogen los residuos de un contenedor en Invivienda. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Teresa Mercado, residente en uno de los sectores afectados, afirmó que los camiones recolectores solían pasar con regularidad, pero que desde hace varios días no los observa en el área. Según explicó, la situación ha provocado que los contenedores se llenen rápidamente y que la basura comience a acumularse en sus alrededores.

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Infografía
Mas de 55 camiones recolectores de basura dañados en los talleres de la Alcaldía de Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En Ralma, Alejandra Solano dijo que, aunque el camión de basura continúa pasando por su sector durante las noches, ha reaparecido un vertedero en la calle Cuarta esquina C, un punto que había sido saneado hace varios años.

"Hace tiempo que ese vertedero fue eliminado, pero ahora volvió a llenarse de basura", expresó.

  • Los reclamos también provienen de residentes que viven cerca de los contenedores. Algunos aseguran que, cuando estos alcanzan su capacidad máxima, generan malos olores, proliferación de moscas y gusanos, además de líquidos que afectan el entorno.

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Los contenedores se llenan con rapidez.  
Los contenedores se llenan con rapidez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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La gente lanza todo a la calle. El contenedor de este residnecial en Alma Rosa, ya no tenia capacidad para mas residuos.
La gente lanza todo a la calle. El contenedor de este residnecial en Alma Rosa, ya no tenia capacidad para mas residuos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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Fueron pocos los camines visotos durante el recorrido realizado por Diario Libre.
Fueron pocos los camines visotos durante el recorrido realizado por Diario Libre. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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Taller de camiones de una de la empresa recolectora de residuos en Santo Domingo Este ubicado en la Charles de Gaulle. 
Taller de camiones de una de la empresa recolectora de residuos en Santo Domingo Este ubicado en la Charles de Gaulle. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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Mas basura en la calle K de Alma Rosa II.
Mas basura en la calle K de Alma Rosa II. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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Trasvase de residuos en Invivienda.
Trasvase de residuos en Invivienda. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA)
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Los recipientes ara basura están llenos.
Los recipientes ara basura están llenos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    "Vienen personas de otros lugares a tirar basura aquí. No se aguanta el mal olor y los gusanos entran a las casas", manifestó una residente de Invivienda que pidió no ser identificada.

    Comerciantes ubicados frente a uno de estos depósitos también han solicitado a la Alcaldía de Santo Domingo Este su reubicación, alegando que afecta sus actividades económicas y la imagen del entorno.

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    Deposito de camiones en Los Mameyes.
    Deposito de camiones en Los Mameyes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Algunos de esos camiones tiene meses dañados y no son reparados.
    Algunos de esos camiones tiene meses dañados y no son reparados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Parte de los camones están en los talleres por pequeños detalles como falta de neumáticos y hasta de baterias.
    Parte de los camones están en los talleres por pequeños detalles como falta de neumáticos y hasta de baterias. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    La mayoría de esos camiones fueron adquiridos  durante la gestión de Manuel Jiménez. 
    La mayoría de esos camiones fueron adquiridos durante la gestión de Manuel Jiménez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Camiones chatarra.
    Camiones chatarra. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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    Los Mameyes, Santo Domingo Este.
    Los Mameyes, Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      Camiones dañados

      Mientras persisten las denuncias, también circulan versiones sobre una cantidad considerable de camiones recolectores fuera de servicio. Aunque el cabildo ha rechazado esa información, en talleres municipales fueron observados decenas de vehículos sometidos a reparación.

      La situación revive el debate sobre la eficiencia del sistema de recolección de residuos en el municipio. Durante el 2023 el entonces alcalde Manuel Jiménez incorporó una flotilla de 50 camiones adquiridos con una inversión de RD$380 millones para fortalecer el servicio y enfrentar la crisis de basura que afectaba a Santo Domingo Este.

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      Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 