Entre confusión y respaldo, pasajeros reaccionan al fin del transbordo en metro a Los Alcarrizos

La estación Pablo Adón de la línea 2C del metro, en Los Alcarrizos. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

A poco más de tres meses de la inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, los usuarios que se desplazaban entre este municipio y el kilómetro 9 de la autopista Duarte debían realizar una transferencia en la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la avenida Monumental.

Sin embargo, desde el sábado en la tarde la dinámica cambió. Los pasajeros ya pueden permanecer dentro del mismo tren y continuar su trayecto hasta la estación María Montez, donde se une con la línea 2, sin necesidad de desmontarse para abordar otra unidad.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, se observó que varios usuarios aún desconocían la medida y continuaban realizando el transbordo por costumbre.

Leonel, uno de los pasajeros consultados, explicó que se desmontó del tren porque desconocía el cambio.

"Me desmonté como siempre para hacer el transfer porque iba para Los Alcarrizos. Parece que será más rápido, pero todavía no se le ha informado bien a los usuarios", expresó.

El cambio forma parte de la operación regular

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó mediante un comunicado difundido este domingo que fue eliminada la transferencia que realizaban los usuarios en la estación Franklin Mieses Burgos.

Con esta medida, los pasajeros de la Línea 2C pueden permanecer dentro del mismo tren y continuar su viaje hasta la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, sin necesidad de cambiar durante el recorrido.

La institución recordó además que el servicio continúa siendo gratuito para los usuarios.

La EMT explicó que la transferencia había sido implementada de manera temporal desde la puesta en funcionamiento de la extensión hacia Los Alcarrizos, inaugurada el pasado 24 de febrero, mientras se completaban ajustes operativos y técnicos del nuevo tramo.

Con la eliminación de esta medida, los usuarios podrán realizar un recorrido continuo entre Los Alcarrizos y el resto de la Línea 2, reduciendo el tiempo de viaje y mejorando la experiencia de los pasajeros.

No obstante, varios pasajeros aseguraron que el cambio comenzó a aplicarse desde el sábado, aunque fue comunicado oficialmente a los medios este domingo.

Deysi, estudiante y usuaria diaria del Metro, valoró positivamente la medida.

"Estoy de acuerdo porque antes se perdía mucho tiempo haciendo el transfer. Ahora será más rápido llegar al destino", comentó.

Pese a ello, durante la jornada se registraron momentos de confusión. Algunos usuarios afirmaron que en ciertas estaciones se anunciaba el cambio y en otras no, mientras que varios conductores tampoco informaban sobre la nueva modalidad.

Reacciones y desafíos tras el cambio en el servicio

Un portavoz del metro recordó a los pasajeros que se dirigían hacia el kilómetro 9 y María Montez que debían permanecer dentro de los vagones para continuar su recorrido.

Sin embargo, decenas de personas se desmontaron de los trenes como de costumbre para realizar una transferencia que ya no era necesaria.

Además de la confusión, algunos pasajeros se quejaron de los tiempos de espera.

Debido al poco flujo de usuarios durante este domingo, algunos trenes permanecieron detenidos entre 10 y 15 minutos en las estaciones, lo que provocó que los pasajeros salieran a preguntar cuándo continuarían los viajes.

Xiomari Paulino calificó la situación como una pérdida de tiempo.

"Hay más vagones de un lado que de otro. Duramos casi una hora esperando a pesar de ser domingo", manifestó.

Otra usuaria, que prefirió no ser identificada, aseguró que fue confundida por una empleada de la estación cuando intentaba abordar un tren hacia el kilómetro 9.

Según relató, la trabajadora la hizo cambiar varias veces de andén junto a otros pasajeros, provocando que perdieran el tren que esperaban.

"No fue confusión de nosotros. Yo uso el metro todos los días desde que abrió la extensión. Fue una empleada que nos hizo cruzar de un andén a otro varias veces y se nos fue el tren. Duramos casi una hora esperando", explicó.

La pasajera también señaló que algunas señalizaciones todavía no han sido actualizadas, lo que continúa generando dudas entre los usuarios que utilizan la línea de manera frecuente.

A pesar de tratarse del primer fin de semana con la nueva modalidad, la mayoría de los pasajeros consultados coincidió en que la eliminación del transbordo representa una mejora para el servicio, aunque consideran necesario reforzar la información dentro de estaciones y trenes para evitar confusiones derivadas de la costumbre adquirida durante los últimos meses.

La Línea 2C opera de lunes a sábado en horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Los domingos y días feriados funciona de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.