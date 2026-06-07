Ya no habrá que cambiar de tren: eliminan trasbordo en el metro de Los Alcarrizos

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que fue eliminada la transferencia que realizaban los usuarios de la línea 2C del Metro de Santo Domingo en la estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la avenida Monumental.

Con esta medida, los pasajeros de la línea a Los Alcarrizos podrán permanecer dentro del mismo tren y continuar su viaje hasta la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, sin necesidad de cambiar de tren durante el recorrido.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial difundido este domingo, en el que la institución explicó que los usuarios de la línea 2C pueden continuar a bordo del tren desde la estación Franklin Mieses hasta su destino final dentro de la línea.

Servicio sigue gratuito

La EMT recordó además que el servicio continúa siendo gratuito para los usuarios. Los trenes operan de lunes a sábado en horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Los domingos y días feriados funcionan de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Cambio forma parte de la operación regular

La transferencia en la estación Franklin Mieses había sido implementada de manera temporal desde la puesta en funcionamiento de la extensión de la línea 2C a finales de febrero pasado, mientras se completaban los ajustes operativos y técnicos del nuevo tramo.

Con la eliminación de esta medida, los usuarios podrán realizar un recorrido continuo entre Los Alcarrizos y el resto de la Línea 2, reduciendo el tiempo de viaje y mejorando la experiencia de los pasajeros.

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Una obra clave SDO y Los Alcarrizos

La línea 2C del Metro de Santo Domingo fue inaugurada el 24 de febrero de este año como una extensión de la línea 2. El proyecto conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos mediante cinco estaciones.

La obra fue concebida para mejorar la movilidad de miles de ciudadanos que diariamente se desplazan desde Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional y otras zonas de la capital.