Coraasan proyecta invertir RD$15 mil millones para ampliar sistemas de agua potable en Santiago

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, al hablar con la prensa. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) proyecta inversiones por alrededor de 15,000 millones de pesos para la ejecución de obras destinadas a ampliar y modernizar los sistemas de agua potable y saneamiento de la provincia.

El director general de la institución, Andrés Cueto, explicó este lunes que el plan contempla la construcción, ampliación y rehabilitación de importantes infraestructuras hidráulicas con el objetivo de responder al crecimiento urbano de Santiago y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Entre los proyectos previstos figura la construcción de un nuevo acueducto en San Francisco de Jacagua, que permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable en comunidades como Los Cocos, Jacagua, Palmar Arriba, Palmar Abajo y La Ciénaga.

Asimismo, la entidad contempla la ampliación y rehabilitación de los acueductos de La Barranquita, Nibaje y Cibao Central, además de la modernización de otras infraestructuras consideradas estratégicas para aumentar la capacidad de producción y distribución de agua en la provincia.

Financiamiento y planificación de las obras hidráulicas

En el área de saneamiento, Coraasan desarrolla la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Rafey y la construcción de nuevos colectores, con la finalidad de reducir la contaminación de cañadas y arroyos que atraviesan la ciudad.

Cueto señaló que los fondos para la ejecución de estos proyectos serán aportados por el Gobierno Central y organismos internacionales.

Dijo que estas iniciativas forman parte de una planificación a largo plazo orientada a garantizar un servicio más eficiente y sostenible tanto en el suministro de agua potable como en el manejo de las aguas residuales.

Andrés Cueto informó, además, que de manera paralela la institución continúa ejecutando proyectos de mejora en redes de distribución, estaciones de bombeo y sistemas de almacenamiento, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura hídrica de Santiago.

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