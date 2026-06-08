Inician la construcción de parque lineal en Santiago en terrenos recuperados

Este lunes 8 de junio, el alcalde de Santiago de los Caballeros, junto a otras autoridades, dio inicio a la construcción de un parque lineal en terrenos que anteriormente eran ocupados de manera irregular. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El Ayuntamiento de Santiago inició este lunes la construcción de un parque lineal y los trabajos de saneamiento de una cañada en una zona donde durante años terrenos públicos permanecieron ocupados de manera irregular.

La intervención, que cuenta con una inversión de RD$266,130,377.85 financiada por el Gobierno Central, impactará los sectores Villa Olga, Villa Los Hidalgos, El Embrujo I, La Española, El Despertar y el entorno de Hoya del Caimito.

El acto de primer picazo fue encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó que el proyecto permitirá transformar un área degradada en un espacio destinado a la recreación, la movilidad y la convivencia comunitaria.

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Detalles del proyecto

La obra contempla el saneamiento de 496 metros lineales de la cañada, la construcción de un parque temático ambiental de más de 8,000 metros cuadrados y un parqueo con capacidad para más de 85 vehículos.

Además, incluye la recuperación de terrenos ocupados durante años, los cuales serán incorporados al nuevo espacio público.

Como parte de la intervención se construirá una infraestructura hidráulica para la captación y conducción de aguas pluviales, mediante la instalación de tuberías, imbornales, registros e interconexiones que buscan ofrecer una solución a los problemas de drenaje en la zona.

También se ejecutarán trabajos de movimiento de tierra, estructuras de hormigón armado y una alcantarilla tipo cajón para garantizar el adecuado manejo de las aguas y la estabilidad de la obra.

Beneficios para la comunidad

El componente urbanístico incluye senderos peatonales, aceras, contenes, rampas de accesibilidad, iluminación moderna, áreas de estacionamiento y espacios de convivencia para los residentes de las comunidades beneficiadas.

Asimismo, el proyecto contempla la siembra de árboles de gran porte y especies ornamentales, junto con la instalación de un sistema de riego automatizado para el mantenimiento de las áreas verdes.

También contará con parque infantil, gimnasio al aire libre, mobiliario urbano y áreas destinadas al esparcimiento y la actividad física.

En materia de movilidad, la intervención conectará las avenidas República de Argentina y José María Fadul con la calle 7 hasta la avenida Rafael Vidal, creando un nuevo par vial que contribuirá a mejorar la circulación vehicular en esta zona de Santiago.

"El proyecto representa salud, seguridad, mejores condiciones de vida y dignidad para las familias que viven en esta zona", expresó Rodríguez durante la actividad.

El alcalde informó que la iniciativa forma parte de un conjunto de proyectos desarrollados en coordinación con el Gobierno Central para la transformación urbana de Santiago.

De su lado, la gobernadora provincial Rosa Santos resaltó el impacto ambiental de la obra.

Exhortó a los residentes a preservar el espacio una vez concluido, evitando el vertido de desechos en la cañada.

Mientras que Anny Persia, presidenta de la junta de vecinos de El Embrujo I, calificó el inicio de los trabajos como un logro para la comunidad. Afirmó que contribuirá al desarrollo de la zona.