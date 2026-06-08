SDE activa operativo por temporada ciclónica 2026 con más de 1,100 personas para proteger vidas

El alcalde Dío Astacio (al centro) explicó que, como parte de las acciones preventivas, fueron adquiridas dos bombas de gran potencia para el desagüe de zonas inundables. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) informó este lunes que puso en marcha el operativo por la temporada ciclónica 2026, movilizando a más de 1,100 personas entre personal municipal, efectivos militares y voluntarios de instituciones de socorro.

La medida busca garantizar la seguridad de la población ante la posible ocurrencia de fenómenos atmosféricos durante la temporada, que se extenderá hasta el 30 de noviembre, señaló la alcaldía.

El alcalde Dío Astacio explicó que, como parte de las acciones preventivas, fueron adquiridas dos bombas de gran potencia para el desagüe de zonas inundables, identificación de 34 áreas vulnerables del municipio, las cuales están siendo intervenidas para reducir riesgos y proteger a las comunidades más expuestas a lluvias intensas y ráfagas de viento.

"Nos estamos preparando con tiempo y coordinación para proteger a nuestra gente, y que la prevención y la rápida respuesta son fundamentales para salvaguardar vidas y reducir los efectos que puedan provocar los fenómenos atmosféricos en esta temporada ciclónica", expresó Astacio.

Acciones preventivas y preparación

Las autoridades municipales indicaron que ya se ejecutan trabajos de poda de árboles en sectores de riesgo para evitar daños al tendido eléctrico, así como jornadas de limpieza de imbornales y saneamiento de cañadas, con el objetivo de facilitar el drenaje de las aguas pluviales y prevenir inundaciones.

En tanto, Juan Carlos Campaña, director de la Defensa Civil Municipal, informó que más de 300 voluntarios especializados, entre buzos, socorristas y operadores de equipos pesados, estarán desplegados en todo el municipio. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las orientaciones de los organismos de emergencia ante cualquier eventualidad.

De su lado, Roberto Santos Méndez, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, informó que 212 miembros de la institución estarán disponibles con equipos especializados y camiones cisterna para responder a cualquier situación que se presente.

Mientras que Juan Ramón Aquino, director de la Policía Municipal, explicó que más de 500 agentes han sido capacitados en labores de prevención y respuesta ante emergencias, con el propósito de asistir a los munícipes de las zonas vulnerables y brindar apoyo a conductores en situaciones de riesgo.

Formación de fenómenos atmosféricos

En representación del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Julio Ordóñez, informó que durante la temporada ciclónica 2026 se prevé la formación de 14 fenómenos atmosféricos, de los cuales seis podrían alcanzar la categoría de huracán de gran intensidad.

Como parte del operativo, serán habilitados refugios temporales en templos evangélicos y católicos, centros educativos, clubes y otros espacios comunitarios. Estos contarán con la presencia de efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada de República Dominicana para garantizar la seguridad y asistencia de las personas desplazadas, informó la Alcaldía en una nota de prensa.

La preparación también incluye la participación de los hospitales Ramón de Lara y Darío Contreras, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Cruz Roja Dominicana, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS), en un esfuerzo coordinado para proteger vidas y minimizar daños materiales.

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