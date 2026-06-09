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suspensión teleférico Santo Domingo
suspensión teleférico Santo Domingo

Suspenden tramo de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo por mantenimiento

Los usuarios fueron informados después de las 7:00 de la mañana de este martes

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    Suspenden tramo de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo por mantenimiento
    La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo permanecerá fuera de servicio temporalmente. (DIARIO LIBRE / ÁNGEL GARCÍA)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó este martes la suspensión temporal del servicio en un tramo de la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo debido a labores de inspección por mantenimiento.

    La interrupción afecta el recorrido comprendido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sabana Perdida, mientras que el resto de la línea continúa operando con normalidad, según comunicó la entidad.

    Sin embargo, el aviso fue publicado en las redes sociales oficiales del sistema de transporte pasadas las 7:00 de la mañana, cuando muchos usuarios ya se encontraban desplazándose hacia sus lugares de trabajo y estudio.

    Acciones oficiales para garantizar la movilidad

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    Infografía
    Comunicado oficial (FUENTE EXTERNA)
    • Ante la suspensión del servicio, las autoridades indicaron que unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fueron habilitadas para brindar apoyo y garantizar la movilidad de los pasajeros en el tramo afectado.

    "Informamos que el servicio de la línea 1 tramo 2 del Teleférico de Santo Domingo, desde la estación Charles de Gaulle hasta Sabana Perdida, estará temporalmente suspendido debido a actividades de inspección por mantenimiento", señaló la institución en el comunicado difundido a través de sus plataformas digitales.

    La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados, aunque no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio el tramo intervenido.

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