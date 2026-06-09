Impedir que los motociclistas circulen por elevados, túneles y aceras sigue siendo uno de los mayores desafíos para los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). A pesar de los operativos y fiscalizaciones desplegados por las autoridades -reforzados tras las turbas de motociclistas que han agredido a conductores-, la práctica persiste en algunas de las vías más transitadas del Gran Santo Domingo .

A las 10:30 de la mañana de ayer, 12 agentes de la Digesett tomaron posiciones en la avenida John F. Kennedy. Algunos se apostaron en puntos estratégicos del elevado; otros permanecían a nivel de calle observando el incesante flujo vehicular. La atención estaba puesta en los motociclistas que, desafiando las restricciones, utilizaban la estructura como vía rápida para evitar el congestionamiento.

Cuando identificaban una infracción, el procedimiento se activaba de inmediato. Los agentes ubicados al final del elevado ralentizaban momentáneamente el tránsito mediante señales manuales y guiaban a los conductores hacia uno de los laterales de la vía. Allí los esperaba el resto del equipo junto al camión destinado a trasladar las motocicletas retenidas.

Reacciones

Las reacciones variaban. Algunos conductores se detenían sin protestar ni hacer preguntas. Otros intentaban averiguar qué ocurría al verse rodeados por los uniformados.

A pocos minutos de iniciado el operativo fue retenido el primer motociclista. Se trataba de Luis Adrián, quien viajaba acompañado de otro hombre. Ambos se dirigían a un establecimiento de repuestos en la carretera Mella, en la Cruz de Mendoza, Santo Domingo Este, donde se encontraba el vehículo del pasajero. Según explicaron, habían salido en busca de un compresor para el automóvil.

"Nosotros estábamos haciendo diligencia; con eso es que yo me busco la comida de mi casa", afirmó.

El conductor aseguró que poseía toda la documentación requerida, incluyendo su licencia de conducir y seguro al día.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124440-pm-3992af58.jpeg Agentes de la Digesett cargan una motocicleta retenida durante un operativo realizado en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124441-pm-9a4ae12a.jpeg Los agentes verifican licencias, seguros y demás documentos de los motociclistas retenidos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124508-pm-79f8de0d.jpeg Miembros de la Digesett coordinan el flujo vehicular mientras realizan controles en una zona restringida para motocicletas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124437-pm-62b17a24.jpeg Motocicletas retenidas durante el operativo permanecen a la espera de ser trasladadas al Cenarve. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Mientras observaba cómo su motocicleta era asegurada y subida al camión de la Digesett, la incertidumbre y el enojo se reflejaban en su rostro. Luis Adrián calificó el operativo como un "abuso" y cuestionó que no existieran mecanismos para resolver la situación en el mismo lugar.

El escape en medio del operativo

No todos los conductores reaccionaban de la misma manera ante la fiscalización. Algunos aceptaban la medida con resignación; otros expresaban frustración por el tiempo perdido y por quedarse, de un momento a otro, sin su principal medio de transporte. Pero había quienes optaban por una tercera vía: escapar.

Mientras un equipo de Diario Libre observaba el desarrollo del operativo, a las 10:40 de la mañana, un motociclista, al percatarse de la presencia de los agentes, giró sobre la marcha y emprendió el camino en vía contraria para evitar ser fiscalizado. Tres minutos después, otro motorista logró evadir el control y continuó su recorrido a toda velocidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/4bca340e-ebf3-46bf-ab96-e477afcff58a-29bf6266.jpg Agentes de la Digesett fiscalizan a un motorista que subió a un elevado en la avenida John F. Kennedy. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Motocicletas retenidas

No todos corrieron con la misma suerte. A medida que avanzaba la jornada, más motocicletas eran retenidas. En total, 11 terminaron incautadas en este punto.

"Se le retiene la motocicleta, se le pide los papeles y son enviadas hacia los centros de retención", explicó uno de los agentes participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124433-pm-ce77270f.jpeg Agentes verifican la documentación de un conductor interceptado en el elevado de la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Concluidas las fiscalizaciones, las motocicletas fueron preparadas para su traslado al Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en la Circunvalación de Santo Domingo, en La Cuaba, municipio Pedro Brand.

Antes de finalizar el operativo, uno de los oficiales reunió a los conductores cuyas motocicletas habían sido retenidas y les recordó que la circulación de estos vehículos está prohibida en varios elevados y túneles del Gran Santo Domingo.

"¿Ustedes no han visto este operativo? En elevados de la Defilló, Lincoln, Lope de Vega, Ortega y Gasset, el elevado de la 27 de Febrero, todos los túneles de la 27, están prohibidos", dijo otro agente.

"Todas esas dificultades se las buscan ustedes simplemente por la negligencia. El motor no coge tapón, ustedes como quieran llegan alante, entonces no se busquen problemas, ahora van a coger una charla por algo que ya saben. Que por eso no sea que lo agarren", comentó.

Operativos contra los motoristas que trasladan por la acera

Los operativos para fiscalizar a motoristas comienzan desde las primeras horas de la mañana. Alas 7:00 a.m., cuando el tránsito comienza a intensificarse en la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional, entre cuatro y cinco agentes de la Digesett se encuentran desplegados a un lado de la vía.

Su misión es vigilar uno de los puntos donde con frecuencia los motociclistas cometen infracciones para evadir los congestionamientos: circular por las aceras. Cuando detectan una infracción, proceden a detener al motociclista, fiscalizarlo y, dependiendo de la falta cometida, retener la moto.

Desde el inicio de este operativo, hasta las 8:40 de la mañana de este lunes, siete motocicletas habían sido retenidas por transitar sobre las aceras, una práctica que las autoridades consideran peligrosa tanto para los peatones como para los propios conductores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124506-pm-3b5a88fc.jpeg Un agente muetras las motocicletas retenidas durante el operativo en la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/whatsapp-image-2026-06-08-at-124507-pm-c47e889f.jpeg Parte de los motores retenidos durante el operativo en la avenida Buenaventura Freites. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Según uno de los agentes, este comportamiento suele aumentar durante los momentos de mayor congestión vehicular.

"Cuando el tránsito se limpia, ya no se suben por la acera; es cuando hay mucho tránsito en las horas pico", afirmó uno de los miembros de la Digesett.

El oficial aseguró que tras los constantes operativos en la zona, se ha comenzado a generar cambios en la conducta de algunos conductores.

"Desde que comenzamos con el operativo, ellos tienen conocimiento y hay muchos que ya no se suben por la acera", sostuvo.

Sin embargo, el trabajo no está exento de riesgos. Uno de los principales desafíos que enfrentan los agentes es la reacción de algunos motociclistas al momento de ser detenidos.

"Son muchos desafíos. Usted sabe que desde que uno le dice a una persona que le va a retener el motor, muchos se ponen agresivos", relató uno de los agentes.

Las motocicletas retenidas durante estos operativos son trasladadas al Cenarve donde permanecen bajo custodia hasta que sus propietarios completen el proceso correspondiente.

Más de 46 motocicletas retenidas

La coordinación interinstitucional de entidades del Gobierno con los operativos para la regularización de los motoristas en el Gran Santo Domingo, los días 2 y 5 de este mes, dejaron como resultado la retención de 46 motocicletas, la detención de 14 extranjeros indocumentados y 60 motores fiscalizados.

De acuerdo con el informe preliminar, los operativos se desarrollan bajo un enfoque de regulación progresiva, no de persecución, procurando diferenciar a los operadores con algún nivel de registro o voluntad de formalización de aquellos que prestan servicio sin licencia, sin seguro, sin documentación migratoria regular, sin incorporación a registros institucionales o al margen de las condiciones mínimas de seguridad vial.

Son ejecutados por la Policía Nacional, agentes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Comisión Militar y Policial (Ciutran).

Los datos preliminares dan cuenta de que el 3 de junio fueron intervenidas seis paradas de motoconcho en Santo Domingo Este, ubicadas en los corredores de la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, la avenida Hipódromo y la marginal de Las Américas.

Durante esa jornada se registraron 43 personas, se fiscalizaron 20 conductores y se retuvieron 17 motocicletas. También, siete extranjeros haitianos indocumentados fueron detenidos por la Dirección de Migración.

Dos días después, las autoridades desplegaron dos convoyes simultáneos en el Distrito Nacional. El primero operó en la avenida Independencia, donde inspeccionó ocho paradas de motocicletas y detectó dos que no contaban con autorización del Intrant. En esa intervención fueron retenidas nueve motocicletas.

Más operativos

El segundo se concentró en las avenidas Winston Churchill y Enrique Jiménez Moya. Allí fueron intervenidas 15 paradas, registradas 146 personas y fiscalizados 40 conductores. También se retuvieron 20 motocicletas y se detuvo a siete extranjeros haitianos indocumentados.

Las autoridades identificaron como principal hallazgo la existencia de una marcada diferencia entre la cantidad de conductores registrados oficialmente y los que realmente operan en las paradas.

Se detectaron conductores sin licencia de conducir dominicana, personas con documentación migratoria irregular y operadores que no aparecen en los registros institucionales.

El informe también señala la ocupación indebida de aceras y espacios públicos por algunas paradas, así como prácticas informales que dificultan la supervisión y el control de los operadores.

Las instituciones participantes consideraron que los resultados evidencian la necesidad de continuar los operativos conjuntos para fortalecer la seguridad vial, mejorar el control del transporte de pasajeros en motocicletas y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, migración y uso del espacio público.

Anyara Solano Es periodista en Diario Libre.