Alcalde se declara incompetente para controlar constantes incendios en el vertedero de Jarabacoa

El alcalde de Jarabacoa, Joselito Abreu, afirmó este martes que el ayuntamiento carece de los recursos económicos y de los equipos necesarios para enfrentar los constantes incendios que, desde hace más de un año y medio, afectan el vertedero municipal de esa localidad en la provincia La Vega.

El ejecutivo municipal explicó que el cabildo ha realizado importantes esfuerzos para tratar de controlar la situación, incluyendo el alquiler de excavadoras, camiones cisterna y otros equipos pesados. Sin embargo, sostuvo que las acciones emprendidas han resultado insuficientes debido a la magnitud del problema.

"El Estado tiene que asumir esto, porque el ayuntamiento no tiene la capacidad económica ni los equipos para seguir enfrentando esta situación", expresó Abreu.

El alcalde advirtió que la humareda que emana del vertedero está impactando la salud de los residentes y deteriorando la calidad de vida de quienes habitan en el municipio turístico.

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Solicitudes al Gobierno Central

Asimismo, reveló que el cabildo ha solicitado en varias ocasiones la intervención del Gobierno Central, sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva.

Según explicó, la contaminación generada por el incendio mantiene preocupada a la población, al punto de que muchas personas han tenido que recurrir al uso de mascarillas para protegerse de los efectos del humo.

Abreu también indicó que el ayuntamiento ha acumulado deudas como consecuencia de los trabajos realizados para intentar sofocar las llamas.

Apoyo del Cuerpo de Bomberos

De su lado, la coronela Aida Piña, intendente del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa, informó que las unidades de la institución han brindado apoyo permanente en las labores de control del incendio.

No obstante, reconoció que la emergencia requiere una intervención de mayor alcance y recursos especializados para lograr su extinción definitiva.

Ante la persistencia del fuego y sus efectos sobre la población, las autoridades municipales hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que asuma la problemática y disponga de los equipos y recursos necesarios para controlar el incendio que afecta el vertedero de Jarabacoa.