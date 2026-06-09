Restablecen el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo
La interrupción del transporte desde tempranas horas de este martes afectó el recorrido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sabana Perdida
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó la tarde de este martes que fue restablecido el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, tras la suspensión temporal por labores de mantenimiento.
- La entidad indicó, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que el tramo 2 ya se encuentra disponible para los usuarios del sistema de transporte.
"El servicio del Teleférico Línea 1 (tramo 2) ha sido restablecido y opera con normalidad", informó la EMT.
Sobre las medidas para movilidad de los usuarios
La interrupción de la Línea 1 teleférico desde tempranas horas de este martes afectó el recorrido comprendido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sabana Perdida, mientras que el resto de la línea continuó operando con normalidad.
Sin embargo, el aviso fue publicado en las redes sociales oficiales del sistema de transporte pasadas las 7:00 de la mañana, cuando muchos usuarios ya se encontraban desplazándose hacia sus lugares de trabajo y estudio.
Las autoridades indicaron que unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fueron habilitadas para brindar apoyo y garantizar la movilidad de los pasajeros en el tramo afectado.