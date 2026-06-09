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Teleférico de Santo Domingo
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Restablecen el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo

La interrupción del transporte desde tempranas horas de este martes afectó el recorrido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sabana Perdida

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    Restablecen el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo
    El servicio del Teleférico Línea 1 (tramo 2) ha sido restablecido y opera con normalidad, según informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT). (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó la tarde de este martes que fue restablecido el servicio de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, tras la suspensión temporal por labores de mantenimiento.

    • La entidad indicó, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que el tramo 2 ya se encuentra disponible para los usuarios del sistema de transporte.

    "El servicio del Teleférico Línea 1 (tramo 2) ha sido restablecido y opera con normalidad", informó la EMT.

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    Publicación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) en su cuenta de Intagram. ()

    Sobre las medidas para movilidad de los usuarios

    La interrupción de la Línea 1 teleférico desde tempranas horas de este martes afectó el recorrido comprendido entre las estaciones Charles de Gaulle y Sabana Perdida, mientras que el resto de la línea continuó operando con normalidad.

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    Sin embargo, el aviso fue publicado en las redes sociales oficiales del sistema de transporte pasadas las 7:00 de la mañana, cuando muchos usuarios ya se encontraban desplazándose hacia sus lugares de trabajo y estudio.

    Las autoridades indicaron que unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) fueron habilitadas para brindar apoyo y garantizar la movilidad de los pasajeros en el tramo afectado.

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