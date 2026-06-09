Dirigente choferil propone autobuses con paneles solares ante alza de combustibles

El presidente de la Unión de Empresas del Transporte (UNET), Reinaldo Pérez Sánchez, planteó la necesidad de acelerar la transformación del sistema de transporte público mediante la incorporación de autobuses eléctricos, la expansión de los corredores de transporte y la eliminación de las unidades chatarras que aún circulan en las calles del Gran Santo Domingo.

Afirmó que el transporte y el tránsito en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo han llegado a un nivel de colapso que obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes y dejar de postergar soluciones estructurales.

El dirigente consideró que el aumento constante de los combustibles fósiles hace necesario impulsar la adquisición de autobuses equipados con tecnologías más eficientes, incluyendo unidades apoyadas en sistemas de energía solar, lo que contribuiría a reducir costos operativos y la dependencia de los carburantes tradicionales.

Abogó por la creación de más corredores de autobuses integrados al sistema masivo de transporte conformado por el metro y el teleférico de Santo Domingo, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una red de movilidad más eficiente y capaz de reducir la cantidad de vehículos que circulan diariamente en las vías.

Te puede interesar Transportista advierte están casi en quiebra por altos precios de combustibles

Pérez Sánchez sostuvo que la implementación de nuevos corredores debe ir acompañada de la salida definitiva de circulación de los vehículos obsoletos que operan como transporte público, muchos de ellos con décadas de uso, los cuales contribuyen a la congestión vehicular, elevan los riesgos de accidentes y deterioran la calidad del servicio.

Eliminar las chatarras

Indicó que el crecimiento acelerado del parque vehicular, sin una reducción proporcional de las unidades envejecientes ni una ampliación significativa de la infraestructura vial, ha provocado el caos que actualmente afecta a las principales avenidas del Gran Santo Domingo.

El dirigente transportista aseguró que la modernización del sistema no debe significar la exclusión de los actuales operadores, sino su incorporación a los nuevos corredores mediante esquemas asociativos contemplados en la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

A su juicio, la combinación de corredores alimentadores, transporte masivo y una política efectiva de deschatarrización permitiría mejorar la movilidad urbana, reducir los costos operativos del sector y ofrecer un servicio más seguro y eficiente a la población.