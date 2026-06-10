Alcaldía del Distrito proyectará partidos del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo

En el Malecón Deportivo se proyectarán los partidos del Mundial de Fútbol 2026. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Alcaldía del Distrito Nacional proyectará gratuitamente en pantalla gigante los partidos del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo, a partir de este jueves a las 3:00 de la tarde.

El anuncio fue realizado este miércoles por la alcaldesa Carolina Mejía, mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que invita a las familias dominicanas a acudir al encuentro y disfrutar de la proyección de los juegos, que se realizarán hasta el 19 de julio.

"Vamos a disfrutar juntos de la Copa Mundial de la FIFA en nuestro Malecón Deportivo. A partir de este jueves, a las 3:00 de la tarde, nos encontraremos en la cancha de fútbol del Malecón Deportivo para disfrutar en pantalla gigante de los juegos, compartir en familia y seguir disfrutando de nuestra ciudad", expresó Mejía.

La autoridades municipales invitaron a los ciudadanos a recibir más información sobre los horarios de los partidos que se proyectarán en las redes de la Alcaldía.

Indicaron que, gracias a las recuperaciones realizadas en el Paseo Marítimo y el Malecón Deportivo, que suman casi seis kilómetros, el litoral capitaleño se ha convertido en centro de esparcimiento de los ciudadanos, siendo escenario de bodas, cumpleaños, competencias deportivas y distintas actividades.

En cada edición del Mundial de Fútbol, millones de espectadores ven los partidos alrededor del mundo. Por ejemplo, Qatar 2022 acumuló una audiencia estimada de cinco mil millones de personas en las distintas plataformas a lo largo del torneo.

La alcaldía ya tiene experiencia en la proyección de eventos masivos. En marzo pasado, miles de personas asistieron a la proyección de tres partidos del Mundial de Béisbol en los que accionó el equipo de República Dominicana, en la plaza Santo Domingo, ubicada también en el malecón.

Anteriormente, la Alcaldía del Distrito Nacional también proyectó en pantalla gigante la carrera de Marileidy Paulino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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