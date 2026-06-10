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Trabajos en la Jacobo Majluta
Trabajos en la Jacobo Majluta

Anuncian cierre temporal de la calzada sur-norte en avenida Jacobo Majluta por obras viales

La interrupción se realizará de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. por unos 10 días

El tránsito será desviado de manera señalizada

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    Anuncian cierre temporal de la calzada sur-norte en avenida Jacobo Majluta por obras viales
    Obras Públicas exhorta a los ciudadanos que transitan por esta vía a conducir con precaución. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, a partir de la noche de este miércoles, la calzada sur-norte de la avenida Jacobo Majluta será cerrada temporalmente por un período estimado de 10 días, en horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

    La medida forma parte de los trabajos que se ejecutan dentro del proyecto de solución vial de la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta, específicamente para la realización de labores que requieren condiciones especiales de seguridad para trabajadores y usuarios de la vía, señala una nota de prensa.

    Durante el horario de cierre, el tránsito será canalizado mediante un desvío provisional debidamente señalizado, contando con dispositivos de seguridad vial, iluminación preventiva y personal de apoyo, para orientar a los conductores.

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    Conducir con precaución 

    El Ministerio de Obras Públicas exhorta a los ciudadanos que transitan de manera cotidiana por esta vía a conducir con precaución, y a respetar la señalización colocada en la zona de trabajo.

    "Agradecemos la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante los inconvenientes temporales que estos trabajos puedan ocasionar, reiterando nuestro compromiso de continuar desarrollando infraestructuras que contribuya al bienestar y desarrollo del país", finaliza la nota.

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