Los operativos de fiscalización de motocicletas que realizan las autoridades en el Gran Santo Domingo han generado la retención de miles de estos vehículos, cuyos propietarios deben cumplir una serie de requisitos para recuperarlos.

Licencia de conducir vigente, matrícula, seguro obligatorio, casco protector, pago de multas y estar al día con los impuestos, figuran entre las exigencias establecidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para devolver las motocicletas retenidas.

La Ley 63-17 de Tránsito y Seguridad Vial establece los procesos por los que se pueden retener vehículos y devolverlos a sus propietarios. Los que no son reclamado son subastados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia31-d6ea5d8c.jpg Motocicletas en el Centro Nacional de Retención de Vehículos(Cenarve). (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Los principales centros de retención funcionan en un solar ubicado en la avenida Independencia, casi esquina Máximo Gómez, y en el Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, donde diariamente los fiscalizados realizan largas filas para gestionar la devolución de sus motores.

En el Cenarve, considerado el principal centro de retención, los usuarios cuentan con una oficina del Banco de Reservas para el pago de multas y otros servicios. Igual, otra del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que facilita la renovación de licencias a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Durante un recorrido por las instalaciones se observó que la mayoría de las personas que acudían a retirar motocicletas eran jóvenes de entre 18 y 35 años. Muchos denunciaron que el proceso puede extenderse hasta siete horas y que las instalaciones carecen de rutas de transporte público cercanas y de espacios adecuados para adquirir alimentos durante la espera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia16-copia-1d654262.jpg La mayoría de los reclamantes de motocicletas en el Centro Nacional de Retención de Vehículos, en Pedro Brand, eran jóvenes menores de 40 años, se observó ayer. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia-72db7e2a.jpg Operativo de la Digesett en la Buenaventura Freites casi esquina John F. Kennedy. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia14-copia-4e735f23.jpg El Centro de Retención de Pedro Brand está preparado para recibir a los fiscalizados. Los que tienen licencias vencidas, las pueden renovar en el lugar y pagar los impuestos de las multas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia2-copia-bfd0a0ea.jpg A este joven le incautaron su motocicleta y reaccionó apenado por la acción. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia3-copia-9b427f61.jpg Las motocicletas son llevadas a los centros de retención. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia11-copia-f1305616.jpg Motorista por un elevado, lugar prohibido para este tipo de vehículo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia6-copia-e336bff3.jpg Entrada del centro de retención de la Independencia casi esquina Máximo Gómez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Santo Ramírez García explicó que su motocicleta fue retenida por problemas relacionados con su documentación. Indicó que, además de pagar una multa, tuvo que presentar seguro, licencia y otros documentos para recuperar el motor.

En los casos de motocicletas financiadas, los propietarios deben solicitar a la entidad financiera una certificación o copia de la matrícula para completar el trámite de devolución.

Dijo estar de acuerdo con los operativos siempre que no haya excesos por parte de los agentes de la Digesett.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia38-copia-664f4900.jpg Espacio de retención en la avenida Independencia casi Máximo Gómez (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia43-fd90fc30.jpg (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia31-42832b8a.jpg Centro de retención vehicular de Pedro Brand. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia44-copia-0f5177ad.jpg Más motocicletas retenidas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia38-056fb5c9.jpg Las retenciones de motores aumentan cada día. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia44-4aa7e50b.jpg Algunas motocicletas tienen años retenidas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia22-4bfc4ed4.jpg Centro de retención de Pedro Brand. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia30-5966ba3c.jpg Además de motocicletas, en el centro son retenidos vehículos de cuatro ruedas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia26-3586f9bd.jpg Centro de retención en la Circunvalación Santo Domingo en Pedro Brand. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Por su parte, Daniel Santiago relató que llegó al centro desde las ocho de la mañana para pagar una multa y recuperar su vehículo y calculaba que tardaría seis horas en ser atendido, si conseguía todas las documentaciones, pero otros pueden tardar semanas y hasta meses en cumplir con los requisitos.

Por su lado, Leo Paniagua, entiende que hay ciertas comodidades porque una personas a la que se le retenga un motor o cualquier otro vehículo y tiene su licencia vencida, la puede renovar en el mismo centro, al igual que pagar la multa correspondiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/09062026centros-de-retencion-de-motocicletas-luduis-tapia40-ae6b4f01.jpg Motocicletas retenidas por falta de documentos o violaciones a la Ley 63-17. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Con todo lo de ley

Explicó que las autoridades exigen que la motocicleta mantenga todas las piezas originales con las que salió de fábrica, además de la documentación correspondiente.

Mientras, un motociclista identificado como "el Pinto" cuestionó algunas de las sanciones impuestas durante los operativos y aseguró que, pese a tener todos sus documentos al día, debió permanecer varias horas realizando trámites para recuperar su motocicleta.

Las autoridades sostienen que los operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial, mientras que los conductores reclaman procesos más ágiles y mejores condiciones en los centros de retención.