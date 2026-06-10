VIDEO | Recuperar una motocicleta retenida puede tomar hasta siete horas de trámites
Miles de motores permanecen en centros de retención por falta de documentos y pago de multas
Los operativos de fiscalización de motocicletas que realizan las autoridades en el Gran Santo Domingo han generado la retención de miles de estos vehículos, cuyos propietarios deben cumplir una serie de requisitos para recuperarlos.
Licencia de conducir vigente, matrícula, seguro obligatorio, casco protector, pago de multas y estar al día con los impuestos, figuran entre las exigencias establecidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para devolver las motocicletas retenidas.
La Ley 63-17 de Tránsito y Seguridad Vial establece los procesos por los que se pueden retener vehículos y devolverlos a sus propietarios. Los que no son reclamado son subastados.
Los principales centros de retención funcionan en un solar ubicado en la avenida Independencia, casi esquina Máximo Gómez, y en el Centro Nacional de Retención de Vehículos (Cenarve), ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, donde diariamente los fiscalizados realizan largas filas para gestionar la devolución de sus motores.
En el Cenarve, considerado el principal centro de retención, los usuarios cuentan con una oficina del Banco de Reservas para el pago de multas y otros servicios. Igual, otra del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que facilita la renovación de licencias a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
Durante un recorrido por las instalaciones se observó que la mayoría de las personas que acudían a retirar motocicletas eran jóvenes de entre 18 y 35 años. Muchos denunciaron que el proceso puede extenderse hasta siete horas y que las instalaciones carecen de rutas de transporte público cercanas y de espacios adecuados para adquirir alimentos durante la espera.
Santo Ramírez García explicó que su motocicleta fue retenida por problemas relacionados con su documentación. Indicó que, además de pagar una multa, tuvo que presentar seguro, licencia y otros documentos para recuperar el motor.
En los casos de motocicletas financiadas, los propietarios deben solicitar a la entidad financiera una certificación o copia de la matrícula para completar el trámite de devolución.
Dijo estar de acuerdo con los operativos siempre que no haya excesos por parte de los agentes de la Digesett.
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Por su parte, Daniel Santiago relató que llegó al centro desde las ocho de la mañana para pagar una multa y recuperar su vehículo y calculaba que tardaría seis horas en ser atendido, si conseguía todas las documentaciones, pero otros pueden tardar semanas y hasta meses en cumplir con los requisitos.
Por su lado, Leo Paniagua, entiende que hay ciertas comodidades porque una personas a la que se le retenga un motor o cualquier otro vehículo y tiene su licencia vencida, la puede renovar en el mismo centro, al igual que pagar la multa correspondiente.
Con todo lo de ley
Explicó que las autoridades exigen que la motocicleta mantenga todas las piezas originales con las que salió de fábrica, además de la documentación correspondiente.
Mientras, un motociclista identificado como "el Pinto" cuestionó algunas de las sanciones impuestas durante los operativos y aseguró que, pese a tener todos sus documentos al día, debió permanecer varias horas realizando trámites para recuperar su motocicleta.
Las autoridades sostienen que los operativos buscan garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial, mientras que los conductores reclaman procesos más ágiles y mejores condiciones en los centros de retención.