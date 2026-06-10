Ampliación del peaje de la 6 de Noviembre obliga a talar árboles, dice Medio Ambiente

Tramo afectado con la tala de árboles en la 6 de Noviembre. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez, aseguró este miércoles que la tala de árboles que se realiza en las inmediaciones del peaje de la Autopista 6 de Noviembre responde a los trabajos de ampliación de esa estación de cobro.

Indicó que se trata de una obra que busca mejorar la fluidez vehicular y reducir los congestionamientos que se producen en horas pico por el crecimiento del tráfico vehicular que se desplaza hacia la región sur.

Te puede interesar Medio Ambiente vincula bandas criminales con ocupaciones en zonas de las Dunas de Baní

Explicó que el proyecto se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y el fideicomiso RD Vial, tomando como referencia la ampliación realizada en el peaje de la autopista Duarte, donde se ha logrado una reducción de los tapones y un mayor ahorro de combustible para los usuarios.

El funcionario reconoció que la ampliación del peaje ha requerido la tala de algunos árboles para adecuar el espacio donde se construirá la nueva infraestructura. Sin embargo, aseguró que se implementará un plan de compensación ambiental mediante la siembra de diez árboles por cada ejemplar removido.

“Necesitamos mejorar la calidad de vida de la gente y, en ocasiones, eso implica realizar algunos ajustes. Por cada árbol que se ha tenido que utilizar para esta ampliación, vamos a reponerlo con la siembra de diez árboles adicionales”, dijo.

La Dunas de Baní

Por otro lado, el ministro aclaró las denuncias sobre supuestas ocupaciones e incendios dentro de las Dunas de Baní, en Peravia, y sostuvo que no se han producido invasiones en la zona núcleo de esa área protegida.

Indicó que desde octubre de 2024 el Ministerio de Medio Ambiente mantiene un acuerdo de vigilancia con la Armada Dominicana, reforzado con guardaparques, centros de monitoreo y torres de observación, lo que ha permitido fortalecer la protección del parque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/ministro-de-medio-ambiente-0f27b01f.jpg Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente. (FUENTE EXTERNA)

Precisó que, hasta la fecha, solo se ha registrado una incursión ilegal dentro del área protegida, relacionada con un desmonte realizado hace algunos meses. Según explicó, el responsable fue sometido a la justicia.

Respecto a otras denuncias de ocupación de terrenos, señaló que ocurrieron fuera de los límites del parque nacional, principalmente en la zona de Palmar de Ocoa, donde operan grupos dedicados a invadir terrenos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-ampliacion-6-de-noviembre-luduis-tapia8-470eac7b.jpg Parte de los árboles talados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-ampliacion-6-de-noviembre-luduis-tapia10-65344f24.jpg Algunos árboles maderables son aprovechados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-ampliacion-6-de-noviembre-luduis-tapia12-71646aeb.jpg La cantidad de vehículos hacia la región sur ha aumentado y se requiere ampliar el peaje. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-ampliacion-6-de-noviembre-luduis-tapia11-e434ae3d.jpg Los equipos tienen varias semanas trabajando. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-ampliacion-6-de-noviembre-luduis-tapia7-557b9de5.jpg Equipos que se utilizan para la tala de árboles. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

El ministro informó que esos casos son investigados junto a la Procuraduría General de la República, al tratarse de acciones atribuidas a bandas criminales que buscan apropiarse de terrenos, aunque aclaró que se trata de áreas fuera de la jurisdicción de las áreas protegidas administradas por Medio Ambiente.