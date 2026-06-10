Medio Ambiente rehabilita varias áreas del Jardín Botánico Nacional
Las obras realizadas en el Jardín Botánico Nacional también incluyen la recuperación del Jardín Japonés y un dispensario médico para empleados y visitantes
Con una inversión de RD$50 millones, el Ministerio de Medio Ambiente rehabilitó varias áreas del Jardín Botánico Nacional.
Dentro de las obras intervenidas e inauguradas en esta primera etapa están la ampliación y modernización de la entrada principal, la construcción de baños, un área de lactancia y la remodelación de la Casa del Té.
De igual modo, se realizó el remozamiento del domus grande y el domus pequeño, un dispensario médico para empleados y visitantes, la recuperación del Jardín Japonés y la intervención de la cañada con el tratamiento de las aguas mediante ozono para reducir la contaminación y los malos olores.
Plan de inversión y obras futuras
El ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, informó que una segunda etapa, que incluirá una inversión adicional de RD$200 millones, comprende la mejoría del herbario, la construcción de nuevos senderos, la instalación de cámaras de seguridad y la rehabilitación de pabellones que tienen décadas sin ser intervenidos, entre otras obras.
- Informó que dentro de los RD$250 millones que se invertirán en la totalidad de las obras no se incluye la rehabilitación de la vieja vía perimetral y aclaró que para eso se gestiona ante el Gobierno un proyecto que sería ejecutado más adelante.