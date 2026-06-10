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Jardín Botánico Nacional
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Medio Ambiente rehabilita varias áreas del Jardín Botánico Nacional

Las obras realizadas en el Jardín Botánico Nacional también incluyen la recuperación del Jardín Japonés y un dispensario médico para empleados y visitantes

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Medio Ambiente rehabilita varias áreas del Jardín Botánico Nacional
El Ministerio de Medio Ambiente entregó este miércoles 10 de junio de 2026 la primera fase del remozamiento del Jardín Botánico Nacional. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

Con una inversión de RD$50 millones, el Ministerio de Medio Ambiente rehabilitó varias áreas del Jardín Botánico Nacional.

Dentro de las obras intervenidas e inauguradas en esta primera etapa están la ampliación y modernización de la entrada principal, la construcción de baños, un área de lactancia y la remodelación de la Casa del Té.

De igual modo, se realizó el remozamiento del domus grande y el domus pequeño, un dispensario médico para empleados y visitantes, la recuperación del Jardín Japonés y la intervención de la cañada con el tratamiento de las aguas mediante ozono para reducir la contaminación y los malos olores.

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Entrada del Jardín Botánico.
Entrada del Jardín Botánico. (LUDUIS TAPIA)
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El ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, mientras encabeza la inauguración de la primera fase de remozamiento del Jardín Botánico este 10 de junio de 2026.
El ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, mientras encabeza la inauguración de la primera fase de remozamiento del Jardín Botánico este 10 de junio de 2026. (LUDUIS TAPIA)
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JArdín Botanico
JArdín Botanico (LUDUIS TAPIA)
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Asistentes a la inauguración de la primera fase de remozamiento del Jardín Botánico este 10 de junio de 2026.
Asistentes a la inauguración de la primera fase de remozamiento del Jardín Botánico este 10 de junio de 2026. (LUDUIS TAPIA)

    Plan de inversión y obras futuras

    El ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, informó que una segunda etapa, que incluirá una inversión adicional de RD$200 millones, comprende la mejoría del herbario, la construcción de nuevos senderos, la instalación de cámaras de seguridad y la rehabilitación de pabellones que tienen décadas sin ser intervenidos, entre otras obras.

    • Informó que dentro de los RD$250 millones que se invertirán en la totalidad de las obras no se incluye la rehabilitación de la vieja vía perimetral y aclaró que para eso se gestiona ante el Gobierno un proyecto que sería ejecutado más adelante.
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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 