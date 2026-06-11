El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, inauguró la primera fase del proyecto de remozamiento y construcción de obras en el Jardín Botánico Nacional, con una inversión inicial de 50 millones de pesos.

La intervención forma parte de un plan integral valorado en 250 millones. En esta primera etapa contempla la ampliación y modernización de la entrada principal, la construcción de baños, un área de lactancia y la remodelación de la Casa del Té.

De igual modo, se realizó el remozamiento del domus grande y el domus pequeño, un dispensario médico para empleados y visitantes, la recuperación del Jardín Japonés y la intervención de la cañada con el tratamiento de las aguas mediante ozono para reducir la contaminación y los malos olores.

Henríquez explicó que las obras forman parte de una iniciativa denominada "El Nuevo Botánico", orientada a mejorar las condiciones de uno de los principales espacios de recreación y conservación ambiental del Distrito Nacional.

Recuperación de la cañada

Indicó que la primera etapa incluyó la construcción de nuevos baños para los usuarios y la rehabilitación de áreas utilizadas para actividades sociales y culturales. Los trabajos de la primera ni la segunda etapa contempla la rehabilitación de la verja perimetral.

Destacó que se trabaja en la recuperación de la cañada mediante la aplicación de tecnología con ozono para mejorar la calidad del agua y reducir los malos olores que afectan tanto a los visitantes como a las comunidades cercanas.

La segunda fase

El ministro adelantó que una segunda fase abarcará la ampliación del herbario, la remodelación del comedor, mejoras en senderos, iluminación, pabellones y otras infraestructuras del parque. También señaló que se instalará un sistema de videovigilancia y una oficina de seguridad para reforzar la protección de los visitantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-remozamiento-jardin-botanico-luduis-tapia7-ac0b43cd.jpg Pedro Nolasco, director del Jardín Botánico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-remozamiento-jardin-botanico-luduis-tapia3-80a6101b.jpg El acto inaugural fue en el domus mayor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/10062026-remozamiento-jardin-botanico-luduis-tapia14-5a5cf694.jpg Entrada principal del Jardín Botánico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Más inversiones del Gobierno

Henríquez resaltó el valor ambiental y científico del Jardín Botánico y aseguró que el Gobierno continuará invirtiendo en la preservación de los recursos naturales y las áreas protegidas del país.

Por su lado, el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez, afirmó que la institución nunca había recibido una intervención de esta magnitud desde su fundación y agradeció el respaldo brindado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Explicó que las mejoras contribuirán a elevar la calidad de los servicios y la experiencia de quienes visitan diariamente el parque.

Indicó que el 15 de agosto de este 2026 el Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael M. Moscoso, cumple 50 años y qué mejor la ocasión para presentar las obras inauguradas.