Así lucen las principales áreas del jardín Botánico tras su remodelación

Tras su remodelación, el Jardín Botánico presenta una nueva entrada con un diseño más moderno ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Con nuevos baños, una entrada principal renovada, espacios rehabilitados y un dispensario médico equipado con área de lactancia, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso inicia una nueva etapa.

Con las obras, inauguradas el miércoles como parte del plan de modernización impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, se recuperaron infraestructuras que evidenciaban deterioro y se fortalecen los servicios ofrecidos a los visitantes.

La intervención también incluyó la habilitación de nuevos baños, el remozamiento del domus grande y pequeño, así como la remodelación de la Casa del Té.

Acceso principal y área de parque

La entrada principal fue uno de los espacios que experimentó los cambios más visibles. Además de la modernización del acceso con una pared con el nombre del parque en grande y las áreas de circulación, la intervención contempló la construcción de un dispensario médico ubicado junto al área de parqueo, frente a la avenida República de Colombia.

También se intervinieron los baños de esta área para atender la demanda de quienes visitan diariamente el parque y se instaló una zona de vigilancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-120320-pm-34f6a59f.jpeg Entrada principal del parque antes de su renovación. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-20534-pm-fc9eccd5.jpeg Nuevo dispensario médico (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-20549-pm-73f0af36.jpeg Area de baños y seguridad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Las personas que visitan diariamente el parque, ya sea para actividad física o con fines de recrearse, expresaron sentirse conformes con las mejoras, principalmente en los baños, pues estaban en mal estado, lo que limitaba su uso.

Rocío Velez calificó de "excelente" la remodelación de los baños de la entrada.

"Suelo venir tres veces a la semana y casi siempre utilizaba este baño, pero estaba muy feo. Los baños que están más para atrás casi siempre están limpios, pero se debe caminar más", destacó Velez.

Otra de las novedades es la incorporación de un área de lactancia dentro del dispensario médico, un servicio que brinda mayor comodidad a las madres que recorren el recinto junto a sus hijos pequeños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-120319-pm-ba7c7871.jpeg La Casa del Té antes de su renovación. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-20632-pm-5d16e916.jpeg Casa del Té renovada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Jardín Japonés

La Casa del Té, ubicada en el Jardín Japonés, principal atractivo del parque, también fue objeto de renovación. La intervención permitió el cambio de sus tablas y puertas tras el avanzado deterioro de la estructura, dándole un mejor aspecto.

Espacios para eventos

De igual modo, se realizó el remozamiento del domus grande, incorporando paneles acústicos para reducir el eco en el salón durante eventos. En el caso del domus pequeño, se realizaron mejoras en el techo y el piso, además de la colocación de letreros señalizados para orientar a los visitantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-120319-pm-1-da71afbc.jpeg Fotografía que muestra el domus grande durante la intervención. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/whatsapp-image-2026-06-11-at-20612-pm-b5467db6.jpeg Domus grande por dentro, con paneles acústicos ya incorporados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Próximas remodelaciones

La segunda fase del Jardín Botánico abarcará la ampliación del herbario, la remodelación del comedor, mejoras en senderos, iluminación, pabellones y otras infraestructuras del parque según el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez. También señaló que se instalará un sistema de videovigilancia y una oficina de seguridad para reforzar la protección de los visitantes.

Henríquez explicó, durante la inauguración, que las obras forman parte de una iniciativa denominada "El Nuevo Botánico", orientada a mejorar las condiciones de uno de los principales espacios de recreación y conservación ambiental del Distrito Nacional.

Resaltó que se trabaja en la recuperación de la cañada mediante la aplicación de tecnología con ozono para mejorar la calidad del agua y reducir los malos olores que afectan tanto a los visitantes como a las comunidades cercanas.