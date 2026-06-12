Motoconchistas y Alcaldía del Distrito acuerdan revisar reglamento del sector

El regidor Jorge Juan Féliz Pacheco (tercero de izquierda a derecha), secretario de la comisión de tránsito de la Alcaldía, dirigió la reunión. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Representantes de la Alcaldía del Distrito Nacional, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y dirigentes de organizaciones de motoconchistas iniciaron un proceso de diálogo para avanzar en la regulación y formalización de las paradas de motocicletas que operan en la capital.

Durante un encuentro encabezado por la Comisión de Tránsito del Concejo de Regidores, las autoridades presentaron un borrador de reglamento que busca establecer normas para el registro municipal de motoconchistas, organización de las paradas y la obtención de permisos de uso de suelo.

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El secretario de la Comisión de Tránsito, Jorge Juan Féliz Pacheco, explicó que la iniciativa procura garantizar mayor seguridad para los usuarios y los propios conductores, al tiempo que permitirá identificar a quienes prestan el servicio de manera formal.

Dirigentes de federaciones de motoconchistas valoraron la apertura del cabildo para abordar una problemática que, aseguran, se ha prolongado durante años. Sin embargo, solicitaron la creación de una mesa técnica para revisar el contenido del reglamento y armonizarlo con las normativas que actualmente elabora el Intrant.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/11062026-reunion-consejo-de-regodores-y-representantes-de-conductores-de-motor-6-65d044df.jpg Participantes en la reunión. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/11062026-reunion-consejo-de-regodores-y-representantes-de-conductores-de-motor-20-72507b29.jpg Otros regidores del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Uno de los principales reclamos planteados por los representantes del sector fue la falta de permisos de uso de suelo para numerosas paradas de motoconchos, situación que, según afirmaron, dificulta sus operaciones y los expone a sanciones por parte de las autoridades.

Un viejo mal

La directora nacional de Motocicletas del Intrant, Margarita Rodríguez, sostuvo que durante décadas el Estado no desarrolló políticas dirigidas a este sector, pese a que constituye uno de los principales medios de transporte del país. Indicó que muchas paradas operan desde hace años sin un proceso de regularización, debido a la ausencia de reglamentos municipales.

Rodríguez explicó que el programa de formalización impulsado por el Intrant contempla el levantamiento y geolocalización de las paradas, la identificación de sus integrantes y la exigencia de documentos como licencia de conducir, seguro, matrícula y certificación de no antecedentes penales.

Destacó que el Distrito Nacional se suma a municipios que han iniciado procesos para aprobar reglamentos destinados a ordenar el servicio de motoconchos y facilitar su integración al sistema de transporte urbano.

Los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta para regular el sector sin afectar el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica.