Pasajeros de motocicletas incumplen uso obligatorio del casco

La mayoría de los pasajeros de motocicletas transita sin casco protector. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

A pesar de que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece de manera expresa que tanto los conductores como los pasajeros de motocicletas deben utilizar casco protector certificado, miles de personas continúan desplazándose diariamente sin cumplir con esta medida de seguridad.

En avenidas y calles del Gran Santo Domingo es común observar motociclistas utilizando casco mientras sus acompañantes viajan desprotegidos, una práctica que constituye una infracción de tránsito, según el artículo 251 de la referida legislación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/11062026-operativo-multiorganismo-4-498a251b.jpg Un miembro del Intrant le recuerda a un motorista el cumpiimiento de la Ley 63-17 con el uso de casco y documentos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

La normativa dispone que los conductores y acompañantes de motocicletas, motonetas y vehículos similares deben utilizar casco protector certificado mientras circulan por la vía pública. La responsabilidad principal recae sobre el conductor, quien no debe transportar pasajeros que incumplan esta obligación.

"Se prohíbe a los ciclistas, los conductores de motocicletas y sus pasajeros transitar sin estar provistos de cascos protectores homologados", indica la legislación.

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De acuerdo con observaciones realizadas en avenidas como 27 de Febrero, John F. Kennedy, Máximo Gómez, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Autopista Duarte y otras, son pocos los casos en que tanto conductor como pasajero utilizan casco. Incluso, se aprecia que algunos ciudadanos extranjeros muestran un mayor nivel de cumplimiento de la medida al portar ambos ocupantes el equipo de protección.

La aplicación de la Ley 63-17

Los motoristas usan casco en esas vías donde hay agentes de Digesett destacados, no así en las calles internas de los barrios y comunidades.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, recordó que la exigencia no es nueva y forma parte de la Ley 63-17 desde su promulgación hace nueve años.

"Aquí no tenemos una cultura de que el pasajero utilice el casco. La ley es clara y establece que tanto el conductor como el pasajero deben llevarlo", afirmó recientemente el funcionario durante el VIII Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial.

La infracción por circular sin casco protector conlleva multas entre 1,000 y 1,600 pesos o el equivalente a un salario mínimo del sector público descentralizado, además de otras medidas administrativas que pueden incluir la fiscalización y retención de la motocicleta durante operativos de tránsito.

Las autoridades consideran que el uso adecuado del casco es una de las medidas más efectivas para reducir la mortalidad y las lesiones graves entre motociclistas, quienes figuran entre las principales víctimas de accidentes de tránsito en el país.