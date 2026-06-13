Tribunal suspende asamblea eleccionaria de Fedodim

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional suspendió la Asamblea Nacional Eleccionaria de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), tras acoger una acción interpuesta por el director del distrito municipal de Jayaco, en Bonao, Willy Céspedes, junto a otros dirigentes municipalistas.

Los accionantes denunciaron violaciones a los estatutos de la entidad en la convocatoria del proceso electoral, mediante el cual se pretendía escoger al nuevo Consejo Directivo de Fedodim para el período 2026-2028.

Un comunicado señala que, de acuerdo con la decisión judicial, la convocatoria no habría respetado los plazos establecidos en los estatutos de la organización, situación que, según consideró el tribunal, afectaba las posibilidades de participación de otras candidaturas y comprometía la regularidad del proceso.

Requisitos y condiciones

La medida detiene temporalmente la elección de las nuevas autoridades de la federación y obliga a que la asamblea eleccionaria sea convocada nuevamente conforme a las disposiciones estatutarias.

El tribunal estableció que el proceso deberá organizarse garantizando condiciones de participación equitativas para todos los sectores representados en Fedodim.